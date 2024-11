ROG ร่วมกับ Cabal เปิดศึกอีสปอร์ตระดับประเทศ ชิงเงินรางวัลกว่า 6 ล้านบาท!

Cabal : Infinite Combo เกมมือถือ Action RPG ภาคแยกจากจักรวาล Cabal Online ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสการผจญภัยในโลกแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยการต่อสู้กับศัตรูและการทำภารกิจต่าง ๆ โดยผู้เล่นสามารถใช้ชุดทักษะหรือการโจมตีที่สามารถทำได้ซ้ำ ๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด ปรับแต่งตัวละครตามความชอบเพื่อสร้างคอมโบไร้ขีดจำกัดดังชื่อ "Infinite Combo"สำหรับ "The Infinite War of Celestials" Season 1 ถือเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างเป็นทางการครั้งแรกของเกม Cabal : Infinite Combo โดยในซีซันแรกนี้จะแบ่งรอบการแข่งขันออกเป็น 2 รายการ คือ Infinite Battle (INB) และ Maximize Battle (MXB) เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 6,000,000 บาท และตั๋ว Golden Card เข้าไปแข่งขันในรอบ Thailand Championshipทัวร์นาเมนต์ Infinite Battle (INB) จะมีกำหนดการแข่งขัน ดังนี้• รอบ Group Stage ของเซิร์ฟเวอร์ Aquilia จัดในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567• รอบ Group Stage ของเซิร์ฟเวอร์ Delphini จัดในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567• รอบ Final ของเซิร์ฟเวอร์ Delphini จัดในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567• รอบ Final ของเซิร์ฟเวอร์ Aquilia จัดในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567ส่วนการแข่งขันรายการ Maximize Battle (MXB) รอติดตามรายละเอียดอีกครั้งได้ที่ช่องทาง• Facebook Official: Cabal: Infinite Combo Tournament • YouTube Official: Combo Interactive • รับชมการแข่งขันย้อนหลัง รอบ Group Stage ของเซิร์ฟเวอร์ Aquilia ได้ที่ YouTube : vrvs x combo • รับชมการถ่ายทอดสด รอบ Group Stage ของเซิร์ฟเวอร์ Delphini ได้ที่ YouTube : zrc x combo นอกจากนี้ ในทัวร์นาเมนต์ยังมีกิจกรรมให้เหล่ากองเชียร์ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย ทั้งกิจกรรมทายผลการแข่งขัน, แจกโค้ด Item ภายในไลฟ์สด, Like & Share และกิจกรรมทายผลว่าใครจะเป็นแชมป์ ที่มีรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก ROG เช่น หูฟัง ROG Fusion II 500, หมอนสุดน่ารัก ROG Ally Pillow, กระเป๋า ROG สุดคูล ฯลฯ ศึกการประลองสุดยิ่งใหญ่ของจักรวาลเกม Cabal : Infinite Combo ได้เริ่มขึ้นแล้ว เหล่าแฟนเกม Cabal มาร่วมลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ก้าวไปสู่รอบ Thailand Championship