มหกรรมกันพลา "Bandai Spirits Hobby Exhibitions 2024" เปิดงานแล้ววันนี้!

"Bandai Spirits Hobby Exhibitions 2024" ถือเป็นมหกรรมกันพลาอีเว้นท์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยในงานนี้เหล่าโมเดลเลอร์จะได้พบกับ PG UNLEASH RX-78 GUNDAM หุ่นกันดั้มความสูงกว่า 3 เมตร ซึ่งนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกับกองทัพโมบิลสูทและโมเดลคิทที่ไม่เคยวางจำหน่ายที่ไหนมาก่อน มาพร้อมโปรโมชั่นมากมายที่สาวกโมเดลห้ามพลาดอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับ GUNPLA Builders World Cup in Thailand (GBWC) 2024 การแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลก GBWC2024 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรวบรวมและจัดแสดงผลงานของเหล่าโมเดลเลอร์ผู้เข้าประกวดทั้งหมดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์สำหรับโมเดลเลอร์มือใหม่ ภายในงานยังมีกิจกรรมคาราวานทดลองต่อโมเดล ต่อเสร็จนำกลับบ้านได้ฟรี และกิจกรรมสุดพิเศษ Paint Class ที่ร้าน The Gundam Base Thailand ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ต่อคาราวาน GUNDAM สามารถเข้าร่วม Paint Class Workshop โดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญแบบเอ็กคลูซีฟ จำกัด 300 สิทธิ์ตลอดรายการ)"Bandai Spirits Hobby Exhibitions 2024" จัดขึ้น ณ ลานพาร์คพารากอน สยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 พฤศจิกายนนี้ และ "GUNPLA Builders World Cup in Thailand 2024" จัดขึ้น ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 พฤศจิกายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Bandai Hobby Thailand