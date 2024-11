ฟอร์มยังแรง! Faker นำทีม T1 คว้าแชมป์โลก League of Legends สมัยที่ 5

กว่าจะขึ้นแท่นแชมป์โลก ทีม T1 ต้องฝ่าด่านสุดหิน โดยพบกับทีม Bilibili Gaming ที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นมาแบบที่เดาผลลัพธ์กันยากมากว่าใครจะเป็นผู้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ แต่ด้วยฝีมือของโปรเพลเยอร์ในทีม T1 บวกกับจังหวะและการตัดสินใจอันเด็ดขาด ทำให้ในที่สุดทีม T1 ก็เอาชนะ Bilibili Gaming ไปได้ด้วยผล 3-2 เกมอย่างสมศักดิ์ศรี ทำให้ปีนี้แชมป์โลก Worlds 2024 ได้จารึกชื่อทีม T1 ไปในหน้าประวัติศาสตร์ พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 15 ล้านบาท รวมถึง Faker ที่คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า หรือ FMVP ของปีนี้ไปครองอีกด้วยแน่นอนว่าความมันและความสนุกที่เกิดขึ้นในงาน Worlds 2024 นั้นได้ถูกถ่ายทอดให้แฟนลีกชาวไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมโปรดกันแบบเรียลไทม์ในงาน Worlds 2024 Thailand Viewing Party ซึ่ง Riot Games ประเทศไทยได้ปิดโรงหนัง สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์รวมกว่า 1,000 ที่นั่งให้แฟน ๆ ลีกได้เป็นส่วนหนึ่งของทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลก League of Legends กันอย่างเต็มตาพร้อมระบบเสียงสุดอลังการ เสมือนได้อยู่ในสนามแข่งขันจริง ๆนอกจากนี้ยังเพิ่มดีกรีความสนุกด้วยกิจกรรมไฮไลต์ที่ทุกคนในงานนี้ร่วมสนุกกันได้ ตั้งแต่กิจกรรม Light It Up! ที่ให้แฟน ๆ ได้แข่งกันสัมผัสแสงบนหน้าจอให้ได้มากที่สุด ภายใน 10 วินาที, กิจกรรม You Will Serve! ให้แฟน ๆ สวมมงกุฎ Viego พร้อมทำท่าทางเลียนแบบตัวละครที่แสดงบนหน้าจอ หรือกิจกรรม Burst Fire! ที่จะต้องใช้สกิล Zeri ให้ได้มากที่สุด ภายใน 10 วินาที โดยแต่ละบูธได้แจกโปสเตอร์ตัวละครประจำแต่ละกิจกรรมให้เป็นที่ระลึกเฉพาะในงานรวมทั้งกิจกรรม Moments to Believe ที่เพียงถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วติดแฮชแท็ก #Worlds2024 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์ที่น่าจดจำนี้ ก็รับทันที สติกเกอร์ลิมิเต็ดของตัวละครใน League of Legends ทำให้ทุกบูธกิจกรรมเนืองแน่นด้วยแฟน ๆ ที่มาร่วมสนุกกันเพื่อได้เป็นเจ้าของของที่ระลึกสุดพิเศษครบทุกชิ้นถึงแม้ความมันยังไม่ทันจาง แต่ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด ปีหน้าใน Worlds 2025 คาดว่าจะเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน คอลีกชาวไทยรอสามารถติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ facebook.com/Leagueoflegendsth