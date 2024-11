AMD เปิดตัว "Ryzen 7 9800X3D" โปรเซสเซอร์แห่งการเล่นเกมเจนใหม่

AMD Ryzen 7 9800X3D มาพร้อมกับเทคโนโลยี AMD 3D V-Cache รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นการออกแบบหน่วยความจำแบบออนชิปใหม่ที่มาพร้อมแคชเมมโมรี่ขนาด 64MB ภายใต้โปรเซสเซอร์ ทำให้ CCD (Core Complex Die) อยู่ใกล้กับโซลูชันระบายความร้อนมากขึ้น ช่วยให้คอร์ประมวลผลสถาปัตยกรรม "Zen 5" มีอุณหภูมิเย็นลง ส่งผลให้สามารถคงความเร็วสัญญาณนาฬิกาได้สูง และมอบประสิทธิภาพในการเล่นเกมที่สูงขึ้นถึง 8% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และเร็วกว่าโปรเซสเซอร์คู่แข่งโดยเฉลี่ย 20% การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ปฏิวัติวงการนี้ช่วยให้สามารถโอเวอร์คล็อกโปรเซสเซอร์ได้อย่างเต็มความสามารถ นับเป็นครั้งแรกที่โปรเซสเซอร์ X3D ได้รับการปลดล็อกอย่างเต็มรูปแบบ มอบพลังประสิทธิภาพการประมวลผลให้กับผู้ใช้งานและเกมเมอร์ให้สามารถผลักดันประสิทธิภาพไปอีกระดับกล่าวว่า “AMD ยังคงเดินหน้าผลักดันขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพการประมวลผลและนวัตกรรมบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป เพื่อเสนอโซลูชันที่เกินความคาดหวังของทั้งเกมเมอร์และครีเอเตอร์ การเปิดตัวโปรเซสเซอร์ Ryzen 7 9800X3D ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม 'Zen 5' ขั้นสูงของเรา ทำให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการเล่นเกมไปอีกขั้น เทคโนโลยี AMD 3D V-Cache รุ่นที่ 2 ที่ล้ำสมัยบนโปรเซสเซอร์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบความเป็นเลิศและความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรม”การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี AMD 3D V-Cache และสถาปัตยกรรม "Zen 5" ขั้นสูง ช่วยให้ AMD มอบประสิทธิภาพการเล่นเกมระดับสูงสุดในตลาดได้ ถึงแม้ว่าอัตราเฟรมเรต (FPS) เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8% แต่หลาย ๆ เกม เช่น Star Wars Outlaws สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านเฟรมเรตได้มากกว่า 10% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ยิ่งไปกว่านั้น โปรเซสเซอร์ Ryzen 7 9800X3D ยังโชว์ให้เห็นถึงการยกระดับด้านเฟรมเรตขั้นต่ำเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า แม้ว่าเฟรมเรตเฉลี่ยจะใกล้เคียงกัน เช่น ในเกม The Last Of Us: Part 1 โปรเซสเซอร์ Ryzen 7 9800X3D มีเฟรมเรตเฉลี่ยใกล้เคียงกับคู่แข่ง แต่เฟรมเรตต่ำสุดสูงกว่าคู่แข่งถึง 31%AMD Ryzen 7 9800X3D เป็นโซลูชันการเล่นเกมที่ดีที่สุดสำหรับตลาดเกมพีซี ด้วยแกนประมวลผล 8 คอร์บนสถาปัตยกรรม "Zen 5" ประสิทธิภาพสูงและ 16 เธรดการประมวลผล พร้อมที่จะช่วยกันทำงานเพื่อประมวลผลด้านการเล่นเกมและการทำงานแบบมืออาชีพในด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานที่ 4.7 GHz ผสานกับความเร็วสัญญาณนาฬิกาบูสต์สูงสุดที่ 5.2 GHz ซึ่งเป็นความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในชิปเล็ต X3D นอกจากนี้ยังมีค่า TDP ที่ 120W และแคชขนาดใหญ่ 104MB มอบพลังให้กับโปรเซสเซอร์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพกล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ AMD ในฐานะพันธมิตรกลุ่มผลิตภัณฑ์ CPU, GPU และ APU สำหรับเกม Call of Duty ความยอดเยี่ยมด้านประสิทธิภาพการประมวลผลและการประหยัดพลังงานของโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 7 9800X3D จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมไปอีกระดับ ช่วยให้เหล่าเกมเมอร์ได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยม ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับแฟรนไชส์เกม Call of Duty และ AMD และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้”กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ AMD ในเกม Warhammer 40,000: Space Marine 2 ประสิทธิภาพและนวัตกรรมการประมวลผลของโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 7 9800X3D ช่วยให้เราสามารถผลักดันขีดจำกัดและเกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา นำเสนอประสบการณ์การเล่นเกมที่เหนือชั้น การมีฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการพัฒนาไปอีกขั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเรามาเสมอ เพราะนั่นหมายความว่าเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อให้เกมเมอร์ได้ดื่มด่ำและสนุกไปกับการเล่นเกมมากยิ่งขึ้น”กล่าวว่า "ความร่วมมืออย่างยาวนานของเรากับ AMD มีส่วนสำคัญในการทำให้ไอเดียการออกแบบเกมที่ทะเยอทะยานที่สุดของเราเป็นความจริงขึ้นมา หากปราศจากการสนับสนุนจาก AMD เกมที่ล้ำสมัยอย่าง Frostpunk 2 และ The Alters ซึ่งเป็นเกมอิงไซไฟที่กำลังจะวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ปัจจุบัน พลังและประสิทธิภาพของโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen 7 9800X3D ช่วยให้เราสามารถผลักดันขีดจำกัดด้านการพัฒนาเกมให้เกิดขึ้นได้ AMD ในฐานะพันธมิตร CPU, GPU และ APU ที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา ทำให้เราสามารถสร้างโลกที่ดื่มด่ำและรูปแบบการเล่นเกมที่ซับซ้อนที่ผู้เล่นของเราชื่นชอบได้ เราตั้งตารอที่จะเดินทางต่อไปกับ AMD และดูว่านวัตกรรมร่วมกันของเราจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหน"Ryzen 7 9800X3D" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วโลกในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ราคา 479 เหรียญฯ (ประมาณ 16,300 บาท) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amd.com และแฟนเพจ AMD Thailand