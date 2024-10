ต้อนรับ Arcane ซีซั่น 2! Riot Games เปิดศึก "League of Legends" ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาท

ใน Arcane ซีซั่น 2 จะมาเปิดเผยเรื่องราวใหม่ ๆ ของตัวละครที่หลายคนชื่นชอบ และอาจจะมีการเปิดตัวตัวละครใหม่ ๆ เพิ่มเติม ซึ่งแฟน ๆ ต่างตั้งตารอบทสรุปจบของซีรีส์แอนิเมชันจากเกม League of Legends ที่ทุกคนรอคอยและเพื่อต้อนรับ Arcane ซีซั่น 2 การแข่งขัน Open Tournament ในธีมของ Arcane จึงเกิดขึ้น โดยจะประเดิมด้วยสองเกมระดับตำนานอย่าง "League of Legends" กับ "Wild Rift" ที่มีฐานผู้เล่นจำนวนมหาศาลทั่วโลก และในประเทศไทยก็คือคอมมูนิตี้ใหญ่ไม่แพ้ใคร ครั้งนี้จึงเป็นเสมือนศึกสุดท้ายก่อนจะเริ่มศักราชใหม่ที่จะเป็นบทสรุปการต่อสู้ของเหล่าเกมเมอร์ ทำนองเดียวกับการกลับมาอีกครั้งของซีรีส์ Arcaneนอกจากชัยชนะที่ทุกคนต้องการซึ่งจะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ได้ไปครอบครอง เงินรางวัลของ Open Tornament ส่งท้ายปีนี้ก็อลังการไม่แพ้กัน เพราะแต่ละเกมมีเงินรางวัลสูงถึง 250,000 บาท รวมทั้งสองเกมคือ 500,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับจะแบ่งออกเป็น 3 รอบการแข่งขัน ได้แก่• ช่วงรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2567• รอบคัดเลือก (Qualifier) วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2567• รอบเพลย์ออฟ (Playoffs) วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2567• รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) วันที่ 1 ธันวาคม 2567ส่วนจะแบ่งออกเป็น 3 รอบการแข่งขันเช่นกัน ดังนี้• ช่วงรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2567• รอบคัดเลือก (Qualifier) วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2567• รอบเพลย์ออฟ (Playoffs) วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2567• รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567โดย Open Tournament ของ League of Legends และ Wild Rift ภายใต้ธีม Arcane นี้ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ทุกคนไม่ว่าจะมือเก่าหรือมือใหม่ได้สัมผัสความสนุกและความตื่นเต้นของการแข่งขัน และยังจุดประกายแรงบันดาลใจแก่ผู้เล่นคนอื่น ๆ รวมถึงคอมมูนิตี้ให้เติบโตขึ้นอีกด้วยนอกจากสองทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่แฟนเกมจะได้พบกับความพิเศษแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนภายในเกมมากมาย อาทิ การปรากฏตัวอีกครั้งของ Ambessa Medarda แม่ทัพแห่งน็อกซัสและแม่ผู้น่าเกรงขามของ Mel ที่เคยเปิดตัวไปในซีซั่น 1 โดยในครั้งนี้จะเป็นการเข้าสู่ League of Legends, TFT และ Wild Rift อย่างเต็มตัวนอกจากนี้ในจะมีการอัปเดตตามธีม Arcane ซีซั่น 2 ที่กำลังจะมาถึง เช่น สะพานแห่งความก้าวหน้า กับโหมด ARAM และที่เกมเมอร์สายแฟชั่นรอคอย คือการเปิดตัวของตกแต่งชิ้นใหม่ ๆ อย่างสกิน Exalted รูปแบบใหม่ที่ล้อไปกับเรื่องราวของ Jinx จาก Arcane ที่มีแอนิเมชันปิดฉากตามธีมของ Jinx เมื่อทำลาย Nexus ได้อีกด้วย หรือสกิน Arcane Brawler Vi ซึ่งเป็นสกินที่เห็นได้จากตัวอย่างของ Arcane ซีซั่น 2ส่วนนอกจากจะมีการอัปเดตเกมเพลย์รูปแบบใหม่ให้แก่ Singed และ Warwick แล้ว แฟนๆยังสามารถลองเล่น Heimerdinger ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้แล้วภายในเกมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสมัครแข่งขันได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ทาง https://riot.com/SuperMegaOpenTournament-Register และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันได้ทาง https://riot.com/SuperMegaOpenTournament-Rulebook ทาง https://riot.com/RiftRumbleOpenTournament-Register และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันได้ทาง https://riot.com/RiftRumbleOpenTournament-Rulebook