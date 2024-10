"The King of Fighters AFK" เกมอาร์พีจีอาร์ตพิกเซล เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"The King of Fighters AFK" เป็นเกม RPG แนว AFK สะสมตัวละครที่สร้างจากไอพี The King of Fighters ของ SNK ผู้เล่นจะได้พบกับไฟท์เตอร์ที่คุ้นเคย ซึ่งได้รับการรังสรรค์ขึ้นใหม่ในกราฟิกอาร์ตพิกเซลคล้ายกับเกม "The King of Fighters R-2" บน Neo Geo Pocket Color ผู้เล่นสามารถสร้างทีมจากตัวละครที่ชื่นชอบ พร้อมเพลิดเพลินไปกับระบบการต่อสู้แบบ 5 ต่อ 5 สร้างเด็คอย่างมีกลยุทธ์ด้วยการผสมผสานตัวละครและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นสุดยอด King of FightersThe King of Fighters เป็นซีรีส์เกมต่อสู้อันน่าจดจำที่ได้เป็นผู้นำพาความคลั่งไคล้เกมต่อสู้ในช่วงยุค 1990 พร้อมเปิดตัวเกมจนถึงปัจจุบันมามากกว่า 15 ไตเติล ซีรีส์ The King of Fighters และเหล่าตัวละครสุดแกร่งต่างได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ ด้วยระบบและเรื่องราวสุดเร้าใจของซีรีส์ที่มีการพัฒนาขึ้นตามกาลเวลาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลมากมาย รวมไปถึงโอกาสในการสุ่มมากถึง 3,000 ครั้ง อัปเกรดโอกาสในการปลดล็อกไฟท์เตอร์ทรงพลัง นอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับ ‘ไวซ์’ ตัวละครที่ผสมพลังของ ‘โอโรจิ’ และเหล่าไฟท์เตอร์มากมาย อาทิ ‘อิโอริ’ และ ‘เลโอน่า’ จะถูกมอบให้เป็นของขวัญให้ผู้เล่นเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งในทุกการประลอง"The King of Fighters AFK" จะเปิดให้บริการทั้งบนอุปกรณ์ iOS และ Android สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดได้ที่ เว็บไซต์ทางการ พร้อมติดตามผ่านช่องทาง Facebook TikTok และ YouTube