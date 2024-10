เกมจีบสาวแฟนตาซี "ลาต่างโลกมาพบรัก" วางจำหน่ายปลายปี 2024

ในเกม "Back from the other world, I missed love." ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นผู้กล้าที่กลับมาจากต่างโลก หลังจากที่เอาชนะจอมมารสำเร็จ ก็ได้กลับมายังโลกความเป็นจริงพร้อมได้รับพลังเวทมนตร์ติดตัวมาด้วย เมื่อต้องเริ่มต้นใหม่ในฐานะมนุษย์เงินเดือน ด้วยหน้าที่การงานได้นำพาให้ได้พบกับหญิงสาว 5 คน ได้แก่ โนอา (ไซกะ คาวาคิตะ) บอสสาวจิตใจดี, คาเรน (ไอ อุเอฮาระ) เศรษฐินีลึกลับ, เอ็มม่า (ยูอิ มิฮามะ) เพื่อนร่วมงานสุดน่ารัก, คริสติน (คิระ) เพื่อนร่วมงานสุดกระตือรือร้น และ จิอันนา (โจอี้) ทายาทเจ้าของบริษัทสุดขี้เล่นเกมเพลย์จะดำเนินเรื่องผ่านมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ในการเลือกบทสนทนาหรือการกระทำในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่บทสรุปของเรื่องราวที่แตกต่างกัน พร้อมตัวเลือกการใช้เวทมนตร์เพื่อเสริมสร้างความโรแมนติก หรือแก้ไขในบางเหตุการณ์เพื่อเอาชนะใจหญิงสาวที่ผู้เล่นหมายปอง โดยสาว ๆ แต่ละคนจะมีเรื่องราวเฉพาะของตัวเองที่ผู้เล่นจะได้พบกับฉากโรแมนติกสุดหวาน นำแสดงโดยดาราเอวีสุดฮอต "ไซกะ คาวาคิตะ", อดีตดาราเอวี "ไอ อุเอฮาระ" และดาราหน้าใหม่ "ยูอิ มิฮามะ" จากญี่ปุ่น, "คิระ" จากไต้หวัน และ "โจอี้" จากมาเลเซีย"Back from the other world, I missed love." จะวางจำหน่ายบน Steam ภายในช่วงสิ้นปี 2024 นี้ พร้อมรองรับภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://www.facebook.com/therealfourthwall.corp/