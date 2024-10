ทีม Astral คว้าแชมป์โลก "FlyFF Universe" รับเงินรางวัล 2.7 ล้านบาท!

FlyFF World Championships 2024 จัดขึ้นโดย PlayPark ร่วมกับ GalaLab และ WE MADE CONNECT โดยมีทีมแชมป์ 8 ทีมจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันรอบสุดท้าย ณ ศูนย์การค้า SM Mall of Asia Music Hall ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3.7 ล้านบาท (110,000 ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมรับไอเทมสุดล้ำค่าในเกมเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ ทีม Astral มาด้วยฟอร์มสุดเดือด คว้าคะแนนพิเศษ +1 ตรงสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ ในสายแพ้ทีม SUPAHOTCREWXD จากฟินแลนด์ และ TheBoss จากฟิลิปปินส์ต่างพยายามอย่างเต็มที่เพื่อกลับมาแข่งขันอีกครั้ง ทั้งสองทีมสู้กันอย่างสุดความสามารถจนถึงนัดตัดสินที่ต้องชิงชัยกันแบบครั้งเดียวจบในช่วงต้นของการแข่งขัน ทีมจากสหรัฐและฟินแลนด์ตั้งใจเอาชนะอย่างเต็มที่ แต่ทีม TheBoss จากฟิลิปปินส์ไม่ยอมแพ้และสามารถคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ โดยมีทีม Astral ที่มีสมาชิกจากฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และชิลี รออยู่ในรอบชิงชนะเลิศในเกมแรก TheBoss ทำคะแนนได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ทำให้ทีม Astral หวั่นไหว พวกเขายังคงรักษาสมาธิและคว้าชัยชนะในอีกหลายเกมต่อมา ในที่สุด ULQ, SLOTHX, MK4 และ KEKRA จากทีม Astral ได้ชูถ้วยแชมป์พร้อมคว้าเงินรางวัล 2.7 ล้านบาท (80,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ไปครอง ส่วน TheBoss ได้รับเงินรางวัล 676,200 บาท (20,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และ Shadow ได้รับ 338,100 บาท (10,000 ดอลลาร์)การแข่งขัน FlyFF World Championship 2024 จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ งานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่าง GALA LAB, WE MADE CONNECT และ PlayPark แฟน ๆ "FlyFF Universe" เตรียมติดตามความมันส์ครั้งใหม่กับ FlyFF World Championship 2025 ได้ที่ https://flyffu.playpark.com