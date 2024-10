Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.3 "VR ลับ ลวง แค้น" อัปเดต 6 พ.ย.นี้

Hollow Special Operations Section 6 ที่นำโดย Hoshimi Miyabi คือหน่วยแนวหน้าระดับหัวกะทิ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ Hollow โดยในเวอร์ชัน 1.3 นี้ Proxy ทุกคนจะได้ออกปฏิบัติภารกิจจาก HIA ไปพร้อมกับ Tsukishiro Yanagi และสมาชิกของ Section 6 ขณะเดียวกัน หลังจากเส้นทางโลกันตร์สิ้นสุดลง งานฉลองวันชำระแค้นใน Outer Ring ก็กำลังจะเริ่มขึ้น โดย Proxy ทุกคนจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศสุดร้อนแรง และร่วมยินดีปรีดาไปกับชัยชนะอันไร้พ่ายไปพร้อมกับ Lighter ซึ่งในการฉายพิเศษของ Tsukishiro Yanagi และ Lighter ที่อยู่นอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักนั้น ผู้เล่นทุกคนยังสามารถเรียนรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tsukishiro Yanagi และได้ควบคุม Lighter ในโหมดการต่อสู้แบบมุมมองด้านข้างอีกด้วยเนื้อเรื่องบทใหม่ที่มาพร้อมกับสมาชิกใหม่ รองหัวหน้า Section 6 "Tsukishiro Yanagi" คือตัวละครแรงก์ S ธาตุไฟฟ้าสายธาตุผิดปกติ เธอสามารถสะสม Anomaly ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มความเสียหายโกลาหลให้กับทั้งทีม และด้วยง้าวนากินาตะเล่มนี้ สกิลพิเศษ-EX ของเธอจะทำให้เกิด Polarity Disorder เพิ่มเติม ซึ่งจะระเบิดความเสียหายได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังมี "Lighter" Agent แรงก์ S มากความสามารถอีกคน เขาคือผู้ที่ได้รับสมญานามให้เป็น "แชมป์ไร้พ่าย" แห่ง Sons of Calydon โดยเขาจะเป็นตัวละครธาตุไฟสายสตั๊น ที่จะเหวี่ยงหมัดต่อสู้กับศัตรู พร้อมสะสม Morale และทำให้ศัตรูเข้าสู่สภาวะสตั๊น ขณะเดียวกัน ยังจะลดความต้านทานธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟของศัตรูอีกด้วย ซึ่งสกิลและความสามารถของ Lighter จะได้รับการเสริมพลัง เมื่อ Morale ถึงระดับที่กำหนด นอกจากนี้ Bangboo แรงก์ A ทั้ง 2 ตัวอย่าง Baddieboo และ Knightboo ยังจะมาพบกับทุกคนหลังการอัปเดตเวอร์ชันอีกด้วยZenless Zone Zero จะเพิ่ม 2 เกมเพลย์ใหม่เข้ามา เพื่อให้ผู้เล่นทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ได้แก่ ปริศนาของ Arpeggio Fault และทดสอบการต่อสู้เสมือนจริง ซึ่งปริศนาของ Arpeggio Fault ที่เป็นเกมเพลย์สไตล์ "Rogue-like" นั้น จะมีทั้งหมด 5 บท แต่ละบทจะสุ่มสร้างพื้นที่แบบกระดานหมากรุกที่จะสุ่ม Resonium และทรัพยากรต่าง ๆ ขึ้นมา ให้ผู้เล่นทุกคนได้สำรวจกัน หลังจากผู้เล่นสำเร็จการท้าทายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะได้รับซีรีส์รางวัลที่รวม Knightboo อยู่ด้วย นอกจากนี้ ผู้เล่นทุกคนยังสามารถฝึกฝนเทคนิคการต่อสู้ของตัวเอง ได้ที่ทดสอบการต่อสู้เสมือนจริง ซึ่งเป็นเกมเพลย์แบบปีนหอคอย ยิ่งผู้เล่นปีนหอคอยได้สูงมากเท่าไหร่ ศัตรูก็จะยิ่งน่ากลัวขึ้นเท่านั้น เมื่อปีนหอคอยได้ถึงระดับชั้นที่กำหนด ผู้เล่นจะได้รับ Polychrome, เหรียญเกียรติยศ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในเวอร์ชัน 1.3 เหรียญเกียรติยศ และฉายาซึ่งเพิ่งนำเข้ามาใหม่นี้ จะสามารถนำไปจัดแสดงได้ที่หน้าเพจส่วนตัวนอกจากการอัปเดตข้างต้นแล้ว เวอร์ชัน 1.3 จะมีการปรับปรุงในหลายจุด โดยจะมีการปรับแก้ฟังก์ชันและหน้าต่างของคู่มือฉบับย่อ ระบบอัปเกรดตัวละคร ระบบการพัฒนา และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เล่นเล่นเกมได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้เล่นทุกคนยังสามารถซื้อแกดเจ็ตได้ที่ San-Z STUDIO ใน Lumina Square และนำไปตกแต่งบนชั้นสองของ Random Play ไม่เพียงเท่านี้ ทั้งในกิจกรรมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมเมื่อแซนด์วิชมาเคาะประตู และกิจกรรมจำกัดเวลาอื่น ๆ ยังมีรางวัลในเกมอีกมากมายกำลังรออยู่ด้วยZenless Zone Zero เวอร์ชัน 1.3 "VR ลับ ลวง แค้น" เตรียมอัปเดตในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบน PlayStation 5, PC และบนมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://zenless.hoyoverse.com/ และ X (Twitter): @ZZZ_TH