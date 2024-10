"Call of Duty: Black Ops 6" พร้อมวางจำหน่ายเเล้ววันนี้!

"Call of Duty: Black Ops 6" ดำเนินเนื้อเรื่องในช่วงต้นปี 1990 หลังเหตุการณ์ใน Black Ops Cold War ท่ามกลางความตึงเครียดหลังสงครามเย็น ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมในเรื่องราวสายลับระทึกขวัญ พร้อมภารกิจที่หลากหลายในภูมิภาคทุ่งทุนดราแห่งรัสเซีย ทะเลทรายตะวันออกกลาง และยุโรปตอนใต้ตัวละครในตำนานอย่าง Frank Woods และ Russell Adler กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับพันธมิตรใหม่อย่าง Troy Marshall และ Jane Harrow โดยแคมเปญมีรูปแบบภารกิจที่หลากหลาย ผสมผสานการลอบเร้นกับฉากแอ็กชันสุดระทึก และ Safehouse ใหม่สำหรับการสำรวจและเลือกภารกิจโหมดผู้เล่นหลายคนเปิดตัวพร้อมแผนที่ใหม่ 16 แผนที่ แบ่งเป็นแผนที่หลัก 6v6 จำนวน 12 แผนที่ และแผนที่ Strike จำนวน 4 แผนที่ (เล่นได้ทั้งแบบ 2v2 หรือ 6v6) โหมด Classic Prestige กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับฟีเจอร์การพัฒนาใหม่ ๆ มีอาวุธใหม่ 12 ชนิด ระบบ Perk และ Combat Specialty ที่ได้รับการปรับปรุง รวมถึงโหมด Theater เพื่อบันทึกช่วงเวลาในเกม และฟีเจอร์ Global Weapon Builds ช่วยให้ผู้เล่นบันทึกอุปกรณ์การต่อสู้ไว้ใช้ในทุกโหมดโหมดซอมบี้ Round-Based Zombies กลับมาพร้อมแผนที่ใหม่สองแผนที่ Liberty Falls ในเวสต์เวอร์จิเนีย และ Terminus ในทะเลฟิลิปปินส์ โดยเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในปี 1991 ต่อเนื่องจากเรื่องราวของ Dark Aether พร้อมกับลูกเรือใหม่และเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้น มีฟีเจอร์เช่น Wonder Weapons, GobbleGums และระบบอัปเกรด Augment ใหม่ ที่มีอัปเกรดมากกว่า 100 รายการ และผู้เล่นสามารถสลับมุมมองเป็นมุมมองบุคคลที่ 3 ในโหมดซอมบี้ได้เป็นครั้งแรกCall of Duty: Black Ops 6 นำเสนอระบบการเคลื่อนไหวแบบใหม่ที่เรียกว่า Omnimovement ให้ผู้เล่นสามารถวิ่ง สไลด์ และดำน้ำได้ทุกทิศทาง พร้อมการหมุนได้ 360 องศาในขณะหมอบ มีตัวเลือก Intelligent Movement เพื่อการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลยิ่งขึ้น และ Corner Slicing เพื่อการต่อสู้ที่ชาญฉลาด มีตัวเลือกในการปรับแต่ง HUD และระบบ Global Systems เพื่อประสบการณ์การเล่นที่ต่อเนื่อง"Call of Duty: Black Ops 6" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.callofduty.com