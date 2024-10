ตำนานเจ็ดผู้กล้าทวงแค้น! "Romancing SaGa 2" ฉบับรีเมควางจำหน่ายแล้ววันนี้

ใน "Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นจักรพรรดิแห่งวาแรนน์ส ต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาจักรจากเหล่าปีศาจที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเหล่าฮีโร่ที่ถูกเนรเทศเมื่อครั้งอดีตกาล ส่งต่อความรู้และพลังจากรุ่นสู่รุ่น ขยายอาณาจักรของคุณ และเอาชนะเหล่าฮีโร่ผู้อาฆาตแค้นทั้งเจ็ดทีละคนเพื่อช่วยโลกผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครมากมายที่มีคลาสต่าง ๆ กว่า 30 คลาส ซึ่งแต่ละคลาสจะใช้อาวุธและความสามารถพิเศษที่แตกต่างกัน จัดทีมตามกลยุทธ์เพื่อเข้าร่วมการต่อสู้แบบเทิร์นเบส สร้างสายสัมพันธ์อันยาวนานกับตัวละครด้วยการส่งต่อตำแหน่งจักรพรรดิ พร้อมสร้างตำนานของตัวเองผ่านตัวเลือกการดำเนินเรื่องอันหลากหลายที่จะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่เหมือนใครระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสของภาคดั้งเดิมได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มระบบไทม์ไลน์เข้าไป ทำให้ผู้เล่นสามารถวางกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้น เพลิดเพลินไปกับกลไกคลาสสิกของแฟรนไชส์ SaGa เช่น "Glimmers" เรียนรู้ความสามารถใหม่ ๆ ในขณะที่กำลังต่อสู้ และ "Formations" ที่ให้บัฟพิเศษแก่สมาชิกปาร์ตี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่อย่าง "United Attack" ที่ผู้เล่นสามารถโจมตีร่วมกับสมาชิกปาร์ตี้เพื่อพลิกกระแสของการต่อสู้"Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4 และ Nintendo Switch ส่วนบน PC (Steam) จะวางจำหน่ายในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://saga-franchise.square-enix-games.com/