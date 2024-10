"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" เผยเนื้อเรื่องที่ควรรู้ก่อนท่องโลกโจรสลัด

"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" ดำเนินเรื่องหลังจากการร่วมต่อสู้กับคิริวที่มิเลเนียมทาวเวอร์ผ่านไปเป็นเวลาครึ่งปี 'โกโร่ มาจิมะ' อดีตยากูซ่าที่ผู้คนต่างหวาดกลัวถึงความร้ายกาจ ได้ถูกซัดขึ้นมาสู่หาดทรายบนเกาะห่างไกลทวีปพร้อมกับซากเรือที่แตกหัก และถูก 'โนอา' เด็กหนุ่มบนเกาะช่วยเหลือเอาไว้แรกเริ่มมาจิมะนั้นนึกไม่ออกแม้แต่ชื่อของตัวเอง แต่ในไม่ช้าก็เริ่มที่จะคาดเดาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้จากรอยสักที่ฝังลวดลายเอาไว้บนร่างกายและมีดที่ตกอยู่ข้าง ๆทว่า เหล่าอันธพาลในคราบของโจรสลัดจากยุคแห่งการสำรวจกลับปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิด มาจิมะเลยจัดการเหล่าอันธพาลที่ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของทุกสิ่ง แถมยังใช้ความรุนแรงไม่เว้นแม้แต่กับเด็ก จากนั้นเขาก็ได้ชิงเอาเรือไปและออกเดินทางสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมกับโนอาผู้มีพระคุณที่ต้องการจะทำฝันของตนให้เป็นจริง เพื่อตามหาเบาะแสเกี่ยวกับความทรงจำที่หายไปของตัวเองในช่วงเวลานี้เอง บริเวณรอบ ๆ แมดแลนติสซึ่งเป็นสรวงสวรรค์ของพวกนอกกฎหมายกำลังลือเรื่องสมบัติในตำนานกันอย่างลับ ๆ ทำให้พวกมาจิมะต้องกระโดดเข้าไปพัวพันกับโลกแห่งการต่อสู้สุดตึงเครียดที่ต้องเขม่นกับเหล่าคนชั่วที่กำลังออกตามหาสมบัติยากูซ่าที่ครั้งหนึ่งถูกเรียกว่า "หมาบ้าแห่งชิมาโนะ" เพราะนิสัยอันร้ายกาจ หลังลอยไปติดฝั่งบนเกาะริช เกาะห่างไกลทวีปในเดือนสิงหาคม 2024 เขาถูกเด็กหนุ่ม โนอา ช่วยชีวิตไว้และได้ออกเดินทางสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ เพื่อตามหาความทรงจำที่หายไปของตัวเองและทำความปรารถนาที่จะได้ "เห็นโลกกว้าง" ของโนอาให้เป็นจริงเด็กหนุ่มผู้มีความอยากรู้อยากเห็นที่อาศัยอยู่บนเกาะริช เขาแบ่งน้ำให้กับมาจิมะที่ลอยมาติดฝั่งบนเกาะและช่วยชีวิตเอาไว้ ไม่สามารถออกไปนอกเกาะได้เพราะพ่อที่เป็นกังวลเรื่องโรคประจำตัวขีดเส้นห้ามเอาไว้ แต่ลึกแล้วในใจก็ปรารถนาที่จะได้ออกไปดูโลกกว้างข้างนอกเกาะพ่อของโนอา เจ้าของร้านเหล้าเพียงแห่งเดียวบนเกาะริชและเป็นอดีตนักล่าสมบัติ ในสมัยที่ยังเป็นนักล่าสมบัติเคยออกเดินทางตามหาสมบัติไปทั่วโลกด้วยเรือของตนเอง แต่ปัจจุบันแม้แต่ตอนกลางวันก็แทบจะเมาอยู่ตลอดพ่อครัวควบตำแหน่งผู้คุ้มกันผู้รับหน้าที่ดูแลครัวบนเรือโจรสลัดที่กำลังจอดพักอยู่ที่เกาะริช ทั้งหัวดีและมีอารมณ์ขัน เป็นตัวโจ๊กที่ถนัดใช้ร่างกายกำยำในการต่อสู้ มักจะถูกเหน็บแนมจากคนรอบข้างว่าฝีมือทำอาหารด้อยกว่าฝีมือในการเป็นผู้คุ้มกันอดีตหัวหน้ากลุ่มสายตรงกลุ่มโตโจ หลังการสลายยากูซ่าครั้งใหญ่ เขาได้เดินทางมาจากญี่ปุ่นพร้อมรวบรวมอดีตยากูซ่าที่สนใจเข้าร่วมการกำจัดกากกัมมันตรังสีที่ถูกทิ้งไว้ที่เกาะเนเล เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ดี และคอยรับหน้าที่เจรจาต่อรองอยู่บ่อยครั้งลูกศิษย์ระดับสูงในกลุ่มลัทธิพาเลกาน่าที่ถูกเรียกว่าฮัค อยู่บนเกาะต่อเพื่อให้ความร่วมมือในการกำจัดกากกัมมันตรังสี ในขณะที่พวกฮัคส่วนใหญ่ออกไปจากเกาะเนเลหลังจากที่ ไบรส์ ศาสดาลัทธิคนก่อนถูกจับกุมราชาผู้ไร้เทียมทานแห่ง "Pirates' Coliseum" การพนันการต่อสู้ทางทะเลที่จัดขึ้นที่แมดแลนติส เป็นดาวเด่นตัวจริงเสียงจริง แต่ดูเหมือนว่าในอดีตจะเคยมีเรื่องบาดหมางกับเจสันและมาซารุจนตัดขาดกันลูกแมวที่โนอาเก็บได้ตอนที่หนีออกมาจากเรือลำไหนสักลำที่เกาะริช จากนั้นก็คอยตามหลังโนอาอยู่ตลอดไม่ห่าง ถูกมาจิมะและมาซารุบอกว่า "ดูยังไงก็เป็นเสือชัด ๆ"ลูกสาวของเจสัน และเป็นสาวเรียกแขกของร้านเหล้า ทำงานหลังเคาน์เตอร์ทุกวันอย่างแข็งขัน ที่ร้านยังคงอยู่ได้แม้มีลูกค้าน้อยก็เป็นเพราะเธอ มักจะใจดีและสนิทกับโนอา น้องชายที่อายุห่างกันลูกสาวของเจสัน และเป็นพี่สาวของโนอากับโมอานา แม้แต่เจสันพ่อแท้ ๆ ของตัวเองก็ยังไม่รู้ข่าวคราวหลังจากเข้ามหาวิทยาลัยที่เมืองโฮโนลูลูหนึ่งในผู้ปกครองที่กุมอำนาจแมดแลนติส ในช่วงวัยสาวเคยสร้างชื่อไว้ในโลกใต้ดินในฐานะดอกไม้งามแห่งวงการ ด้วยความหลงใหลในรสนิยมแบบขุนนาง จึงได้สร้าง Pirates' Coliseum การพนันการต่อสู้ทางทะเลขึ้นมา โดยปกติจะมีเหล่าลูกน้องมากมายคอยปกป้องเธออยู่ชายร่างยักษ์มีอีกชื่อว่าราชาโจรสลัด คอยกุมอำนาจแมดแลนติสร่วมกันกับควีน จะบริหาร Pirates' Coliseum ที่ควีนเป็นผู้ออกความคิด แล้วพัฒนาจนเป็นโชว์ขนาดใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนมหาศาลเกาะห่างไกลทวีปที่มาจิมะผู้สูญเสียความทรงจำลอยมาติดอยู่ บนเกาะนี้มีโนอาและครอบครัวอาศัยอยู่ เดิมทีเป็นเกาะที่ไม่มีชื่อ สมัยก่อนปู่ของโนอาเลยถือวิสาสะใช้นามสกุลตัวเองตั้งเป็นชื่อเกาะว่า "เกาะริช" ถึงแม้การประมงจะเป็นอาชีพหลักของเกาะแห่งนี้ แต่เที่ยวเรือกลับมีน้อย แถมยังหลายเดือนกว่าเรือที่เดินทางไปมาระหว่างเมืองโฮโนลูลูกับที่นี่จะเข้ามาสักครั้ง นอกจากนี้ ร้านเหล้าเพียงแห่งเดียวของเกาะนี้ยังเป็นร้านที่ เจสัน พ่อของโนอาคอยดูแลอยู่ พวกอันธพาลที่ทำท่าทีเหมือนโจรสลัดที่คอยป้วนเปี้ยนลอยหน้าอยู่ที่เกาะก็อาศัยร้านเหล้านี้เป็นที่พักผ่อนครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่เกาะริช มีเจสันผู้เป็นพ่อที่เป็นเจ้าของร้านเหล้า โมอานาผู้เป็นพี่สาวที่คอยช่วยงานที่ร้านเหล้า แล้วก็โนอาลูกชายคนสุดท้องกับโกโร่ รวมเป็น 3 คนกับ 1 ตัวที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ ส่วนนาโอมิพี่สาวคนโตและแม่อาศัยอยู่ที่เมืองโฮโนลูลูดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มลัทธิศาสนาพาเลกาน่าที่หยั่งรากลึกอยู่ในฮาวายมาแต่อดีต มีเหล่าลูกศิษย์ที่ศรัทธาอย่างเคร่งครัดที่ถูกเรียกว่า "ฮัค" อาศัยอยู่ เมื่อเทียบกับเกาะริชถือว่ากว้างขวางกว่ามาก และมีท่าเรือตั้งอยู่พร้อม ก่อนที่ฮาวายจะถูกผนวกรวมเข้าเป็นประเทศสหรัฐ เกาะแห่งนี้มีชุมชมของเหล่าลูกศิษย์กระจัดกระจายอยู่ทั่ว โดยเหล่าอดีตยากูซ่าจากญี่ปุ่นได้มาสร้างกระท่อมสำเร็จรูปในบริเวณสถานที่ฝึกตนของพาเลกาน่าเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นปัจจุบันเกาะเนเลมีเหล่าอดีตยากูซ่าที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น และเหล่าฮัคของกลุ่มลัทธิพาเลกาน่าอาศัยอยู่ ที่เกาะเนเลนั้นมีกากกัมมันตรังสีที่เป็นของเสียเหลือทิ้งไว้โดยฝีมือของศาสดาลัทธิคนก่อน โดยเหล่าอดีตยากูซ่าจากกลุ่มโตโจของญี่ปุ่นที่นำโดยชิกากิได้อาสากำจัดของเสียเหล่านั้น ในนั้นยังมีมินามิและนิชิดะ อดีตสมาชิกกลุ่มมาจิมะที่เป็นห่วงถึงความเป็นไปของมาจิมะรวมอยู่ด้วยเกาะลึกลับที่กลุ่มอาชญากรหลายกลุ่มรวมตัวกันอาศัยอยู่ ที่สุดปลายถ้ำนั้นมีพื้นที่กว้างใหญ่อยู่ ซึ่งเป็นที่ตั้งเรือบรรทุกขนาดใหญ่ยักษ์ที่ถูกทิ้งไว้เป็นแกนกลางของเมืองสถานบันเทิงอย่างกว้างขวาง การต่อสู้กันเองบนทะเลของเรือโจรสลัดหรือ Pirates' Coliseum ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่ง สามารถทำให้คนกลายเป็นดาวเด่นที่มีลาภและยศได้ แต่ก็ยังทำลายชีวิตของคนนับไม่ถ้วน หากถูกจับตามองว่าน่าลงทุนก็มีโอกาสจะถูกเชิญไปที่ "ห้องรับรอง" ในปราสาทของควีนได้เหมือนกันเหล่าตัวท็อปขององค์กรอาชญากรรมที่คุมบังเหียนแมดแลนติส ไม่ว่าจะเป็นควีน มิเชล ผู้เป็นดั่งดอกไม้งามแห่งวงการโลกใต้ดินและมารดาผู้ให้กำเนิด Pirates' Coliseum, มอติมา ราชาคนปัจจุบันแห่ง Pirates' Coliseum อีกทั้งยังเป็นผู้นำกลุ่มโจรสลัดที่มีเรือโจรสลัดใต้สังกัดเป็นจำนวนมาก และเรย์มอนด์ ลอว์ ผู้สร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำในฐานะโปรโมเตอร์ที่บริหารแมดแลนติสในเกมภาคนี้ จะสามารถผจญภัยไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่โดยบังคับเรือที่มีชื่อว่า "โกโร่มารุ" ไปพร้อม ๆ กับเหล่าพรรคพวกกลุ่มโจรสลัดโกโร่ที่มาจิมะเป็นผู้ก่อตั้งขึ้น ในทะเลจะมีสถานที่ต่าง ๆ มากมาย เช่น เกาะสมบัติและประภาคาร แต่ก็จะมีศัตรูสุดอันตรายมากมายรออยู่ ซึ่งอาจนำพาไปสู่การต่อสู้โจรสลัดก็เป็นได้หลบกระสุนปืนใหญ่ของศัตรูด้วยทักษะควบคุมเรือสุดพริ้ว แล้วยิงปืนใหญ่อัดหน้าศัตรูให้ยับ ตบท้ายด้วยการกระโดดขึ้นเรือศัตรูที่อ่อนกำลังลงไปพร้อม ๆ กับพรรคพวก แล้วเข้าต่อสู้ระยะประชิดเพื่อปิดฉากนอกจากนี้ ในการคว้าชัยการต่อสู้โจรสลัดนั้น ไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งลูกเรือ การพัฒนาลูกเรือ หรือแม้แต่การปรับแต่งเรือต่างก็เป็นสิ่งสำคัญ ตัวละครที่น่าหลงใหลกว่า 100 คนจะมาเป็นลูกเรือ ผู้เล่นจะสามารถเพลิดเพลินไปกับการปรับแต่งรูปลักษณ์และดีไซน์ของเรือ รวมถึงเสริมพลังเกราะและเปลี่ยนอาวุธ เช่น ปืนใหญ่ ได้อีกด้วยพัฒนาโกโร่มารุและเหล่าลูกเรือตามสไตล์ตัวเองแล้วคว้าชัยการต่อสู้โจรสลัดสุดอลัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มโจรสลัดในตำนาน!"Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii" เตรียมวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2025 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://ryu-ga-gotoku.com/pirate/asia_en/