ตำนานเกมกลยุทธ์ฉบับมือถือ "Age of Empires Mobile" เปิดตัวทั่วโลกแล้ว!

"Age of Empires Mobile" ถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานเพื่อรองรับการเล่นบนมือถือและโหมดออนไลน์ ให้ผู้เล่นได้สัมผัสถึงประสบการณ์ ดังนี้- สร้างกลยุทธ์ของตนเอง ผ่านการเลือกอารยธรรม ฮีโร่ และกองทัพด้วยการผสมผสานหลายร้อยรูปแบบ เพื่อเลือกวางแผนการโจมตีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด- เข้าร่วมในโหมดเกมแบบมัลติเพลเยอร์ออนไลน์ขนาดใหญ่ และ "Siege" ซึ่งเป็นโหมดการต่อสู้ระหว่างพันธมิตรกับพันธมิตร ที่มีการปิดล้อมปราสาทขนาดใหญ่ โดยใช้ยุทโธปกรณ์และการป้องกันที่ซับซ้อน โดยมีผู้เล่นหลายร้อยคนควบคุมหน่วยทหารหลายพันหน่วยในสนามรบเดียวกัน- เล่นโหมดผู้เล่นเดี่ยวที่หลากหลาย ซึ่งยึดตามต้นฉบับจากซีรีส์ Age of Empires พร้อมองค์ประกอบสุดไอคอนิคที่แสนคุ้นเคยจากเกมต้นฉบับ- สร้างอาณาจักรของตนเองในโลกยุคกลางที่เต็มไปด้วยสีสัน มีอารยธรรมอันตระการตา เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ในตำนาน มุ่งสู่การเป็นผู้ปกครองอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุด- สัมผัสรูปแบบการเล่นดั้งเดิมบนสนามรบเสมือนจริง ปรับกลยุทธ์ตามสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลง และสภาพอากาศที่แปรปรวน พร้อมกับการควบคุมกองทัพแบบเรียลไทม์กล่าวว่า “เราต้องการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับแฟรนไชส์ Age of Empires เพื่อให้ผู้เล่นใหม่ได้สัมผัสถึงสิ่งที่ทำให้ซีรีส์นี้มีความสำคัญต่อกลุ่มแฟนคลับ Age of Empires Mobile ได้ใส่กลยุทธ์ที่ลึกซึ้งเข้ามาให้กับผู้เล่น พร้อมกับสไตล์ศิลปะที่ประณีตและสะท้อนความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์และตำนาน”เพื่อเป็นการต่อยอดจากซีรีส์เดิม Age of Empires Mobile เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเลือกบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ระดับตำนานจากทั่วโลกมานำทัพของตน ผู้เล่นสามารถเลือกผู้นำจากหลายสิบตัวเลือก อาทิ Barbarossa, Darius the Great, Hammurabi, Joan of Arc และ Leonidas I โดยแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะตัวและสามารถทำงานร่วมกันเพื่อปลดปล่อยพลังใส่ศัตรู“Age of Empires Mobile เปิดประตูใหม่สู่แฟรนไชส์สำหรับเกมเมอร์มือถือด้วยรูปแบบการเล่นแบบพันธมิตรและการต่อสู้แบบ Siege ที่มีผู้เล่นหลายร้อยคนต่อสู้กันในสนามรบ”กล่าว “และอาณาจักรของคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างมาก คุณสามารถได้ยินเสียงโลกมีชีวิตขึ้นมา ด้วยเสียงน้ำกระทบชายฝั่ง และลมที่พัดผ่านต้นไม้ในขณะที่อาณาจักรของคุณกำลังเติบโตขึ้น”"Age of Empires Mobile" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งใน App Store และ Google Play เข้าร่วมชุมชนเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Discord X (Twitter) และ YouTube