"Thailand Game Show 2024" ปิดฉากยิ่งใหญ่ ทุบสถิติผู้ชมงาน 185,876 คน!

ในช่วงพิธีปิดงาน ไฮไลท์สำคัญคือการประกาศรางวัล Thailand Game Awards 2024 ซึ่งรางวัล Game of the Year ตกเป็นของเกม "Black Myth: Wukong" เกมฟอร์มยักษ์จาก Game Science ที่คว้าความนิยมจากผู้เล่นและผู้เชี่ยวชาญ ด้วยกราฟิกอันยอดเยี่ยม เนื้อเรื่องที่ลึกซึ้ง และการเล่นที่ท้าทาย ทำให้เกมนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดแห่งปี ทั้งยังได้อีก 3 รางวัล คือ Best PC / Console Game, Best Art Direction และ Best Action Game อีกด้วยตลอดทั้งงาน ผู้เข้าร่วมยังได้สัมผัสกับกิจกรรมจากค่ายเกมชั้นนำ การเล่นเกมโชว์แมตช์พิเศษจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และประสบการณ์การเล่นเกมใหม่ก่อนใคร อย่าง FuzzyRampage, Super Mario Party JAMBOREE, Golden Spatula และ Cygames ที่มาแบบยกค่าย และเกมใหม่ที่เตรียมวางจำหน่ายเร็ว ๆ นี้อย่าง Sonic x Shadow Generations, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii จาก SEGA, FATAY FURY: City of the Wolves จาก SNK และอุปกรณ์สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะที่เปิดตัวใหม่ภายในงานพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มแบบไม่ขนกลับ กว่า 50 บูท รวมถึงการพบปะเหล่าเกมเมอร์ชื่อดัง สตรีมเมอร์ Vtuber ที่มาให้ความบันเทิงกันอย่างเต็มที่ การแข่งขัน E-Sport และบูท Zone Zeng Game ที่ได้รับเสียงตอบรับจากเหล่าเกมเมอร์ไม่น้อยเปิดให้ได้เล่นเกมกันแบบฟรี ๆ รวมถึงการประกวด TGS Cosplay Contest 2024 ชิงเงินรางวัลทั้ง 6 ประเภท ซึ่งได้รับเกียรติจาก "น้าต๋อย" และ "น้าติ๋ม" ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วยงานในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า Thailand Game Show กำลังก้าวขึ้นเป็นงานเกมที่สำคัญในระดับโลก และจะเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่เวทีสากลต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandgameshow.com และ https://facebook.com/thailandgameshow