SNK ส่ง "FATAL FURY" ภาคใหม่เปิดสังเวียนในงาน Thailand Game Show 2024

"FATAL FURY: City of the Wolves" คือภาคใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์เกมต่อสู้ระดับตำนานที่ห่างหายไปนานกว่า 26 ปี (ภาคก่อนหน้าคือ GAROU: Mark of the Wolves วางจำหน่ายเมื่อปี 1999) โดยการกลับมาครั้งนี้ มาพร้อมระบบใหม่ที่เรียกว่า REV System ที่ทำให้การต่อสู้ตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ผู้เล่นสามารถใช้ท่าที่เกี่ยวกับ REV ได้ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็น REV Accel, REV Arts, REV Blow และ REV Guard เพื่อพลิกแพลงการต่อสู้ตามสถานการณ์ เลือกโซน S.P.G. (Selective Potential Gear) บนเกจพลังชีวิตเพื่อเปิดใช้ Buff เพิ่มความความแข็งแกร่ง เมื่อพลังชีวิตลดลงจนถึงบริเวณที่กำหนด นอกจากนี้ตัวเกมยังมาพร้อมตัวเลือกการควบคุมสองแบบ ทั้ง Smart Style เหมาะสำหรับมือใหม่ในการออกท่าและต่อคอมโบได้อย่างง่ายดาย และ Arcade Style สำหรับมือโปรที่ต้องการโชว์ทักษะออกท่าต่อคอมโบด้วยตัวเอง"FATAL FURY: City of the Wolves" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ PC (Steam/Epic Games Store) ในวันที่ 24 เมษายน 2025 แฟน ๆ การต่อสู้สามารถมาร่วมทดลองเล่นเกม พร้อมร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลเอ็กซ์คลูซีฟ "หมวก Terry Bogard" ได้ที่บูธ SNK หมายเลข C1 ฮอลล์ 3-4 ในงาน Thailand Game Show 2024 ถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.snk-corp.co.jp/us/games/fatalfury-cotw/