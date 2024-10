SEGA ส่งเม่นดำไซส์ยักษ์ผงาดในงาน Thailand Game Show 2024

ในปีนี้ SEGA ได้นำเดโมเกมมากมายมาให้ทดลองเล่น ทั้งที่วางจำหน่ายแล้วและกำลังจะวางจำหน่ายในอนาคต ประกอบไปด้วย Sonic X Shadow Generations, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Sonic Rumble และ Metaphor: ReFantazio จาก ATLUS ยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่บูธ SEGA จะเปิดโซนจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้ในงาน Thailand Game Show ซึ่งมีสินค้าจากซีรีส์ Sonic และ Like a Dragon ให้เลือกชมมากมายมาร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมมากมายได้ที่บูธ SEGA ในงาน Thailand Game Show 2024 ตำแหน่งบูธ B3 Exhibition Hall 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 18 - 20 ตุลาคมนี้ ซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://www.thailandgameshow.com/tickets/