HoYoverse จัดเต็มสามเกมดังในงาน Thailand Game Show 2024

นอกจากเปิดบูธให้ทดลองเล่น 3 เกมฮิต HoYoverse ยังได้นำของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีพจากเกม Zenless Zone Zero มาวางจำหน่ายให้กับแฟน ๆ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมไปถึง ของที่ระลึกจากเกม GenshinImpact และ Honkai: Star Rail ด้วยเช่นกัน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้1. หมวก Saurian: นักเดินทางแสดงหน้าภารกิจประจำวันที่สำเร็จ จากในเกมหรือหรือ HoYoLAB เพื่อรับหมวก Saurian 1 ใบ (สุ่มแบบ)2. การ์ดตัวละคร Genshin Impact: นักเดินทางถ่ายรูปหรือวิดีโอบูธ Genshin Impact แล้วแชร์บนโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #GenshinImpact และ #Natlan เพื่อรับการ์ดตัวละคร 1 ใบ (สุ่มแบบ)1. เครื่องประดับศีรษะ: แสดงหน้าภารกิจประจำวันที่สำเร็จ จากในเกมหรือหรือ HoYoLAB เพื่อรับเครื่องประดับศีรษะ 1 ชิ้น (สุ่มแบบ)2. การ์ดตัวละคร Rappa: ผู้นักเดินทางถ่ายรูปหรือวิดีโอบูธ Honkai: Star Rail แล้วแชร์บนโซเชียลมีเดียพร้อมติดแฮชแท็ก #HSRxThGS และ #Rappa เพื่อรับการ์ดตัวละคร 1 ใบ1. โปสเตอร์ Zenless Zone Zero: เหล่า Proxy ต้องถ่ายรูปและโพสต์ภาพถ่าย หรือวิดีโอของบูธเกม Zenless Zone Zero บนหน้าโซเชียลมีเดีย พร้อมแฮชแท็ก #ThailandGameShow2024 #zzzero และ #ThGSzzzero เพื่อแลกรับโปสเตอร์ Zenless ZoneZero จำนวน 1 ใบ (สินค้าจำกัดวันละ 2,000 ชิ้นเท่านั้น)2. พัดกระดาษ Bangboo: เหล่า Proxy ต้องแสดง UID ของเกม Zenless Zone Zero ของตัวเอง เพื่อแลกรับของขวัญพัดกระดาษ Bangboo จำนวน 1 ชิ้น (สินค้าจำกัดวันละ 2,000 ชิ้นเท่านั้น)3. พวงกุญแจ Zenless Zone Zero: หลังจากที่ได้ทดลองเล่นเกมที่บูธ Zenless Zone Zero เป็นเวลา 10 นาที คุณจะได้รับพวงกุญแจ Zenless Zone Zero แบบสุ่มลายจำนวน 1 ชิ้น (สินค้าจำกัดวันละ 500 ชิ้นเท่านั้น)และพิเศษสุด ๆ กับตั๋ว HoYoverse X Thailand Game Show ลวดลายเกม Genshin Impact, Honkai: Star Railและ Zenless Zone Zero โดยผู้ที่มีบัตรจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงาน Thailand Game Show ผ่านช่องทางพิเศษและสามารถแลกรับตั๋วเลเซอร์โฮโลแกรมสุดลิมิเต็ด พร้อมโค้ดรหัสสำหรับแลกรับรางวัลในเกม ในราคา 200 บาท ซื้อบัตรได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/TGS2024