"Just Dance 2025" พร้อมปล่อยสเต็ปแดนซ์แล้ววันนี้!

"Just Dance 2025 Edition" พัฒนาโดย Ubisoft Paris เปิดตัวพร้อมเพลงใหม่กว่า 40 เพลง ตั้งแต่เพลงฮิตติดชาร์ตไปจนถึงเพลงชาติประจำงานปาร์ตี้, เพลงคลาสสิกตลอดกาล, เพลงไวรัลบนอินเทอร์เน็ต และความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับบรรดาศิลปินป็อปคัลเจอร์มากมาย โดยในแต่ละชุดของ Just Dance 2025 Edition จะมาพร้อมกับสิทธิการสมัครเล่น Just Dance+ ระยะเวลา 1 เดือน ที่ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงลิสท์เพลงนับร้อยของแฟรนไชส์ Just Danceตัวเกมรองรับผู้เล่นได้สูงสุด 6 คน ทั้งการเล่นแบบโลคัลและออนไลน์ แต่ละเพลงสามารถเลือกระดับความยากซึ่งจะมีท่าเต้นตั้งแต่แบบที่ง่ายไปจนถึงแบบที่ท้าทาย นอกจากนี้ยังมี Challenge mode ที่ผู้เล่นจะได้แข่งขันและเข้าท้าทายกับเพื่อน และ Workout mode ที่จะคอยวัดปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญไประหว่างเต้น เพื่อเริ่มต้นวิถีสุขภาพดี"Just Dance VR: Welcome to Dancity" พัฒนาโดยสตูดิโอซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน VR อย่าง Soul Assembly โดยตัวเกมจะให้ผู้เล่นได้ก้าวเข้าสู่จักรวาลเต้นในแบบ 360 องศาพร้อมด้วยมิติในแบบ 3D และระบบคิดคะแนนแบบสองมือ ด้วยเทคโนโลยี Virtual Realityบทเพลงจะรายล้อมผู้เล่นในรูปแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน เพื่อให้ทุกคนเต้นไปตามเพลงโปรดภายในสภาพแวดล้อมอันตระการตาของ Danceverses โดย Just Dance VR: Welcome to Dancity ยังมีโซเชียลฮับที่เรียกว่า Dancity ที่ผู้เล่นสูงสุด 18 คนสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ พบปะและเฉิดฉายด้วยตัวละครอวตารของตนเองที่ปรับแต่งได้ โดยใน Apartment ผู้เล่นสูงสุด 6 คนจะได้เต้น เล่นบาสเก็ตบอลและมีปฏิสัมพันธ์กับไอเท็มสนุก ๆ มากมายอย่างเช่นแท่งไฟและมือโฟม ส่งสติกเกอร์อีโมตและพูดคุยกันด้วยเสียง ซึ่งจะยกระดับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น"Just Dance 2025 Edition" พร้อมให้เล่นแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S และ Nintendo Switch ส่วน "Just Dance VR: Welcome to Dancity" พร้อมให้เล่นแล้วบน Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S และ Meta Quest Pro ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ justdancegame.com และ X: @justdancegame