Honkai Impact 3 อัปเดตเวอร์ชัน v7.8 พร้อมเปิด "Thailand Honkai Cafe"

ในการอัปเดต v7.8 ชุดสูท Lone Planetfarer ของ Vita จะมาถึง! Lone Planetfarer เป็นชุดสูทตัวละครประเภทจักรกลที่สร้างความเสียหายไฟฟ้า ใช้อาวุธแกนขับเคลื่อนที่ดูเหมือนวงแหวนที่ประดับด้วยขนนกยูงในการต่อสู้ โดย Lone Planetfarer จะมีสองร่าง ร่างแรกของเธอคือร่าง Lone Traveler ที่โจมตีศัตรูอย่างสง่างามด้วยวงแหวนขนนก กัปตันสามารถกดปุ่มท่าไม้ตาย เพื่อเข้าสู่ร่าง Planet Quaker และใช้ลำแสงเลเซอร์จากหุ่นยนต์นักเดินทางแห่งดวงดาว เพื่อยิงโจมตีศัตรู รวมถึง Lone Planetfarer ยังได้รับการปกป้องจากวงแหวนดาราประเภทพิธีแห่งการลืมเลือน ซึ่งเธอสามารถเข้าร่วมกับทีมสั่นพ้องหรือทีมดาวเงาได้ เมื่อ Lone Planetfarer เป็นหัวหน้าทีมและเข้าสู่สถานะ Stellar Outburst เธอสามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ การรัวปุ่มพิเศษ จะสั่งการให้นักเดินทางแห่งดวงดาวใช้หมัดทุบไปที่ศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกัน กุญแจสวรรค์ที่แนะนำของ Herrscher of Finality อย่าง Waxing Moon และกุญแจสวรรค์ EX อย่าง Waxing Moon: Incipience ก็มาถึงในอัปเดต v7.8 นี้ด้วยเช่นกัน!ในเนื้อเรื่องหลักของ v7.8 "สงครามแรกและสุดท้าย" Vita จะปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับนักเดินทางแห่งดวงดาว! เพื่อค้นหาเบาะแสของบุคคลลึกลับ นักล่าฝัน, Helia และ Coralie ได้เดินทางย้อนกลับไปยัง Langqiu เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน เพื่อไปพบกับเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดของช่วงเวลานั้น "สงครามสิบวิถี" โดยในเนื้อหาของเนื้อเรื่องหลักจะประกอบด้วย "ก่อสร้าง? จินตนาการ? สงครามจำลอง!", "โน้มน้าวด้วยเหตุผล" และ "ข้ามผ่านม่านแสง" เข้าเล่นเนื้อหาของเนื้อเรื่องหลักเพื่อรับรางวัล กล่องเลือกอาวุธ, คริสตัล, ปริซึมต้นกำเนิด และสติกมากิจกรรมของ Seele รวมถึงยังมีกิจกรรมธีม "บันทึกการพัฒนาแดนกันดาร" ที่มีรางวัลเป็นคริสตัล, ปริซึมต้นกำเนิด, ชุดคอสตูมใหม่ของ Dreamweaver และอื่น ๆ อีกมากมายหลังการอัปเดต v7.8 ตั๋ววันหยุดโฮโฮจะสามารถใช้เพื่อรับรางวัลได้ทันที รวมถึงระบบย่อยการต่อสู้ก็จะเปิดขึ้นอย่างถาวรในโหมด "แดนสวรรค์แห่งอดีต" ด้วย อีกทั้งกิจกรรมธีมงานฉลอง "สวนแห่งความลับ: คืนสยองใต้ท้องฟ้าสุกสกาว" ก็จะเริ่มขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม กัปตันจะสามารถสะสมจำนวนวันล็อกอินในช่วงกิจกรรม เพื่อรับบัตรเสบียงอุปกรณ์ 10 ใบและตั๋วเลื่อนขั้นสติกมาปริซึม รวมถึงหลังการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นี้จะสามารถเปิดเสบียงตัวละคร Lone Planetfarer 10 ครั้งแรกได้ฟรีด้วย นอกจากนี้ยังมีกล่องเลือกสติกมาของ Vita, กล่องเลือกสติกมาของ Kiana, คริสตัล และอื่นๆ อีกมากมายรอให้กัปตันมารับไป นอกจากทั้งหมดด้านบนแล้ว ยังมีการอัปเดตรางวัลจำนวนวันล็อกอินสะสมครบ 2400 วัน เพื่อรับรางวัลบัตรเสบียงตัวละคร และบัตรเสบียงอุปกรณ์อีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม กัปตันยังสามารถสะสมวันล็อกอิน เพื่อรับกล่องเลือกตัวละครและคริสตัล หรือจะเลือกรับกล่องเลือกบัตรเสบียงก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม กัปตันสามารถรับตั๋วเสบียงฉลองตัวละครสิบครั้ง 2 ใบเพื่อนำไปเปิดเสบียงงานฉลองได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใช้จ่ายงานฉลองที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน เมื่อใช้คริสตัลเปิดเสบียงต่างๆ ถึงจำนวนที่กำหนด จะสามารถเลือกรับการ์ดตัวละคร, ตราเลื่อนขั้นของ Herrscher of Finality และรางวัลอื่นๆ เช่นชุดคอสตูมใหม่ Gentle is the Night สำหรับ Thelema รวมถึงยังมีร้านค้ากิจกรรม "ของขวัญราตรีพราว! ฤดูกาลแห่งรางวัลมากมาย" ที่จะเปิดขึ้นด้วย เมื่อเข้าร่วมเล่นกิจกรรมที่กำหนด กัปตันจะสามารถซื้ออาวุธต่างๆ ได้ และยังมีกิจกรรมและโบนัสอีกมากมาย รอกัปตันอยู่ใน v7.8 นี้!และสุดท้ายนี้ เนื้อหาการคอลแลบระหว่าง Honkai Impact 3 และ Honkai: Star Rail ได้กำหนดว่าจะเริ่มขึ้นใน v7.9 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2024 โดยการคอลแลบนี้จะเป็นการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะมาสู่ซีรีส์ Honkai อย่าพลาดวิดีโอเบื้องหลังการคอลแลบระหว่างทีมผู้พัฒนา ที่ได้นำเสนอแนวคิดและจุดเด่นของการคอลแลบสุดพิเศษนี้ ที่มีทั้งความตลก, การสืบสวน, แอ็กชัน, การดวลปืน, ฉากระเบิด และการเปิดตัว Sparkle ใน Honkai Impact 3 v7.9 ได้ที่ YouTube: @HonkaiImpact3rd อีกทั้ง Honkai TechLab ในสหรัฐอเมริกาก็จะจัดขึ้นในปีนี้ด้วยกิจกรรมคอลแลบจำกัดเวลา Honkai Impact 3 x Bangkok Art Biennale Café "Thailand Honkai Cafe" จะเริ่มขึ้นในวันที่ 16-19 ตุลาคมนี้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้• เมื่อซื้ออาหารครบ 100 บาทจะได้รับ Laser Ticket จากเกม Honkai Impact 3rd ลาย Vita สุดเท่!• เมื่อซื้ออาหารครบ 200 บาทจะได้รัย Laser Ticket และ Postcard ลาย Vita• สามารถนำ Laser Ticket มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อ Merchandise ต่าง ๆ จาก Honkai Impact 3rd เช่น Ichibankuji และ สินค้าจากเกม• ช่วงเวลา: 16 - 19 ตุลาคมนี้• สถานที่: Bangkok Biennale Cafe The PARQ 88 ถ. รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110Honkai Impact 3 เปิดให้ดาวน์โหลดบน iOS, Android และ PC ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ honkaiimpact3.hoyoverse.com หรือติดตาม @HonkaiImpact3rd บน X (Twitter), Instagram และ Facebook