Sky: Children of the Light เปิดตัวเวอร์ชันภาษาไทย พร้อมคอลแลป "มูมิน"

"Sky: Children of the Light" คือเกม MMO ที่แสนสงบสุข จากทีมผู้สร้างเกม Journey ซึ่งการันตีความสามารถจากรางวัลต่าง ๆ มากมาย ผู้เล่นจะได้สำรวจอาณาจักรทั้งเจ็ดไปกับภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม ร่วมสร้างความทรงจำอันแสนล้ำค่า พร้อมกับผู้เล่นคนอื่น ๆ ในเกมผจญภัยไขปริศนาแสนอบอุ่นหัวใจการร่วมมือระหว่างเกม Sky และ Moomin ครั้งนี้ นับเป็นการหลอมรวมของความคิดสร้างสรรค์และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ อันเป็นแก่นหลักของทั้งคู่ เพื่อขับเล่าเรื่องราวอันน่าประทับใจเกี่ยวกับมิตรภาพ การเยียวยาจิตใจ และความเข้มแข็ง โดยการร่วมมือกันนี้ผสมผสานการเล่าเรื่องซึ่งเต็มไปด้วยเควสที่แสนอบอุ่นและงดงามของเกม Sky เข้ากับเรื่องราวคลาสสิกอันแสนใจฟูของ Moominใน "ฤดูกาลแห่งมูมิน" ผู้เล่นจะสามารถสำรวจธีมอันหลากหลาย ทั้งความชอกช้ำทางใจ การเยียวยา และการยอมรับตนเอง ควบคู่ไปกับการคลี่คลายเรื่องราวของ "เด็กน้อยล่องหน" ซึ่งจะติดตามตัวละครนินนี่จากนิยายมูมิน ผู้เล่นต้องเผชิญความกลัวในจิตใจและก้าวผ่านอุปสรรคมากมาย โดยมีของรางวัลเป็นความมั่นใจและประสบการณ์ชีวิต โดยในแต่ละสัปดาห์เรื่องราวของนินนี่จะถูกเปิดเผยออกมาทีละบท ซึ่งจะท้าทายให้ผู้เล่นได้ย้อนมองเงาแห่งอดีตของตนเอง พร้อมทั้งเฉลิมฉลองให้กับความเข้มแข็งและโอกาสในการค้นพบตัวตนตัวเกมซีซันใหม่นี้จะมาพร้อมกับสไตล์กราฟิกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน Sky โดยผู้เล่นจะรับบทเป็นผีเสื้อน้อยเพื่อนำทางนินนี่จากโลกขาว-ดำอันหม่นหมองไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสอีกครั้ง ในขณะที่ผู้เล่นติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อย ๆ เรื่องราวของการเยียวยาจิตใจ การเติบโต และการเกิดใหม่จะสื่ออารมณ์กับผู้เล่นอย่างลึกซึ้งระหว่างที่ทุกคนคืนสีสันและความสงบสุขให้กับทั้งนินนี่และหุบเขามูมินการคอลแลป "ฤดูกาลแห่งมูมิน" ของเกม Sky เป็นผลของการเจรจาระหว่างบริษัทบริหารทรัพย์สินทางปัญญา King Features ในฐานะตัวแทนของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ตัวละคร Moonmin โดยจะเพิ่มปริมาณเควสในเกมขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับเนื้อหาในซีซันอื่น ๆ รวมถึงมีไอเทมที่แฟน ๆ ของมูมิน พลาดไม่ได้อย่างตุ๊กตา หู หาง และชุดตัวละครนินนี่ให้สะสมอีกด้วยSky: Children of the Light เปิดให้บริการแล้วบนแพลตฟอร์ม PC (Steam) , Nintendo Switch, PlayStation 4 / 5 และอุปกรณ์มือถือทั้ง iOS และ Android ติดตามข้อมูลเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thatskygame.com/ และช่องทางโซเชียล Twitter Discord และ Twitch