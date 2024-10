Intel จัดเต็มความสนุกในงาน Thailand Game Show 2024

ปีนี้ Intel ขนทัพกิจกรรมจัดเต็มความบันเทิงมากมายเพื่อเอาใจชาวเกมเมอร์ เริ่มด้วยกิจกรรมเพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธ เมื่อเก็บสแตมป์ครบก็สามารถแลกรับรางวัลได้ฟรี โดยกิจกรรมภายในบูธมีดังนี้เรียนรู้การ Live Stream ขั้นพื้นฐาน ด้วยเครื่องพีซีขุมพลัง Intel Core Processorsเรียนรู้การสร้างงานภาพโดยใช้เทคโนโลยี AI บนแล็ปท็อปที่มาพร้อมขุมพลังรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Intel Core Ultra Processor (Series 2)ร่วมเล่นสนุกไปกับเกมดังมากมายท้าทายฝีมือกับเกมฟุตบอลสุดมันส์เตรียมดำดิ่งไปกับเกมสุดยิ่งใหญ่พร้อมร่วมทดสอบไตเติ้ลเกมล่าสุดจากทาง Ubisoft บนพีซีที่ใช้ขุมพลังและกราฟิกระดับเทพจาก Intel ไม่ว่าจะเป็น Star Wars Outlaws, The Crew Motorfest และเกม Prince of Persia: The Lost Crown ทดสอบประสิทธิภาพด้วยเครื่องรุ่นใหม่จากทาง Intel ที่ทรงพลังอย่างไม่มีขีดจำกัดสนุกกับกิจกรรมพร้อมรับของรางวัลพิเศษจากทาง Intel ไม่ว่าจะเป็นเปิดโอกาสให้เหล่าครีเอเตอร์หน้าใหม่ได้เรียนรู้วิธีการถ่ายทอดการสตรีมเกมในแบบขั้นพื้นฐาน พร้อมแนะนำเครื่องมือที่จำเป็น ด้วยเครื่องพีซีขุมพลัง Intel Core Processors สำหรับการเริ่มต้นสตรีมเกม เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการสตรีมง่าย ๆ ภายในเวลาไม่นานโดยใช้แล็ปท็อปที่มาพร้อมขุมพลังรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Intel Core Ultra Processor (Series 2) และเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ด้าน AI ที่ล้ำสมัยจาก Intel พร้อมเรียนรู้วิธีการคิดและขั้นตอนในการเขียน Prompt รวมถึงการปรับแต่งผลลัพธ์ เพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถของ AI ให้สร้างผลงานที่ต้องการออกมาIntel จัดให้กับสุดพิเศษจากพร้อมให้เหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายได้มาร่วมจอยความสนุกพร้อมกันได้เลยที่บูธ Intel ในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปกลับมาระเบิดความฮากันอีกครั้งไปกับและคู่หูเจ้าเก่าเจ้าเดิมอย่างพร้อมทั้งผองเพื่อนชาวแก๊งสุดปั่น บนเวทีของ Intel ในปีนี้ เหล่าแฟน ๆ ของพี่เจมส์และพี่บูมทั้งหลายมาเจอพวกเขากันแบบตัวจริงเสียงจริงกันได้เลยที่บูธ Intel ในวันที่ 19 ตุลาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปร่วมบันเทิงไปกับเกมจาก Ubisoft พร้อมกันกับทางและงานนี้จะสนุกมันฮาขนาดไหนมาพิสูจน์พร้อมกันได้ที่เวที Intel ในวันที่ 20 ตุลาคม 2567 พร้อมกันเวลา 13.00 น. เป็นต้นไปมาร่วมสนุกกันได้ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2567 ที่บูธ Intel (A3) ในงาน Thailand Game Show 2024 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G Hall 3-4 ติดตามรายละเอียดกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Intel (TH)