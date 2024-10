เปิดซอง "Magic the Gathering - Duskmourn: House of Horror" คฤหาสน์หลอน วิญญาณอาฆาต!

*ขอบคุณบริษัท Wizards of the Coast ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อการรีวิว*

เนื้อเรื่องของ "Duskmourn: House of Horror" จะกล่าวถึงมิติ Duskmourn ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์สยองขวัญยุค 80 โดยศูนย์กลางของเรื่องเกิดขึ้นที่คฤหาสน์สุดประหลาดที่น่าดูน่าขนลุกราวกับมันมีชีวิต ซึ่งซ่อนสิ่งที่น่าสยดสยองเอาไว้มากมาย เมื่อ Nashi ลูกชายของเพลนส์วอลคเกอร์ Tamiyo หายตัวไปอย่างลึกลับ เหลือไว้เพียงบันทึกที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งบอกเล่าเกี่ยวกับโลกอันน่าสะพรึงกลัว จึงได้มีการรวบรวมสมาชิกเพื่อออกค้นหา โดยมุ่งไปยังตำแหน่งสุดท้ายใน Duskmourn ที่ Nashi หายไป ทีมสำรวจซึ่งประกอบด้วย Niko, Tyvar, The Wanderer, Zimone และ Kaito ต้องร่วมกันสำรวจเส้นทางฝ่าคฤหาสน์สุดอันตรายพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งน่ากลัวที่รอพวกเขาอยู่เมื่อมาในธีมสยองขวัญ เมคานิคของการ์ดชุดนี้จึงเล่นกับความกลัว ซึ่งจะมอบรางวัลตอบแทนให้กับผู้เล่นที่กล้าเผชิญหน้ากับภยันตรายอย่างไม่เกรงกลัวใน Duskmourn ทุกสิ่งไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็น ห้องต่าง ๆ ใน Duskmourn ก็เช่นกัน Room Card คือ Enchantment ที่แทนถึงสถานที่ต่าง ๆ ภายในตัวคฤหาสน์ซึ่งผู้เล่นสามารถสำรวจได้ เมื่อร่ายการ์ดแล้ว ผู้เล่นจะต้องเลือกเปิดประตู (unlock) ห้องใดห้องหนึ่งบนการ์ด และปลดปล่อยพลังที่อยู่ภายในนั้นออกมา หากคุณมีความกล้าพอจะสำรวจต่อ ก็สามารถใช้มานาตามค่ามานาของห้องที่เหลือบนการ์ดเพื่อ ‘Unlock’ สำรวจสิ่งที่อยู่ภายในห้องนั้นได้แอ็คชันคีย์เวิร์ดใหม่ที่ให้คุณสร้างความกลัวในสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้แก่ศัตรู ผู้เล่นที่ทำ ‘manifest dread’ สามารถดูการ์ดสองใบบนสุดในกองไลบรารี เลือกหนึ่งใบเพื่อวางคว่ำหน้าลงบนสนามเป็น 2/2 Colorless Creature และทิ้งการ์ดอีกใบลงเกรฟยาร์ด แต่หากการ์ดที่ถูกเลือก ‘manifest dread’ เป็นการ์ด Creature ผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดนั้นก็สามารถใช้มานาตามค่าร่ายการ์ดเพื่อหงายการ์ดนั้นขึ้นแทนเมคานิคใหม่ที่จะปรากฏบนการ์ด ‘Overlord’ ซึ่งเป็นการ์ดระดับ Mythic เท่านั้น ‘Impending’ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเล่นการ์ดดังกล่าวด้วยค่าร่ายที่ลดลง แลกกับการที่การ์ดดังกล่าวจะลงสนามในรูปแบบ Non-Creature พร้อมเคาน์เตอร์จำนวนหนึ่ง เคาน์เตอร์นี้จะค่อย ๆ ลดลง ในแต่ละเทิร์น สร้างความรู้สึกวิตกถึงอันตรายที่คืบคลานเข้ามาในขณะที่ปิศาจร้ายตนนี้รอเวลาปรากฏตัวCreature ที่มีความสามารถนี้จะทริกเกอร์ความสามารถพิเศษหากอยู่จนจบเฟสคอมแบทได้ในสถานะแท็ป มอบรางวัลตอบแทนสำหรับผู้เล่นที่มีไหวพริบเหนือกว่าอีกฝ่าย• Eerie: ความสามารถนี้จะทริกเกอร์ทุกครั้งที่มีการ์ด Enchantment ลงสู่สนาม หรือเมื่อมีการ ‘unlock’ ห้องที่สองบน Room Cardคีย์เวิร์ดเดิมซึ่งกลับมาอีกครั้ง ความสามารถนี้มอบเอฟเฟคต์ที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ควบคุมการ์ดหากมีการ์ดอย่างน้อยสี่ประเภทที่ต่างกันในเกรฟยาร์ดของตนเองแสงแห่งความหวังยังคงอยู่เสมอ Glimmer คือประเภทย่อยแบบใหม่ที่ปรากฎบนการ์ด Enchantment Creature ซึ่งแทนถึงความหวังและความฝันของเหล่าผู้รอดชีวิต ทันทีที่การ์ด Creature เหล่านี้ตายก็จะกลับเข้าสู่สนามอีกครั้ง แต่จะสูญเสียคีย์เวิร์ด Creature ไป เมคานิคนี้ทำให้เอฟเฟคของการ์ดดังกล่าวจะคงอยู่และมอบความหวังต่อไป แม้ว่าการ์ดนี้จะตายไปแล้วก็ตามการออกแบบการ์ดในชุด Duskmourn: House of Horror จะเป็นการผสมผสานระหว่างความงดงามและความสยองขวัญ ทำให้ได้ออกมาเป็นงานอาร์ตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีคอลเลกชันที่น่าสะสมมากมาย อาทิ Full Art Manor Land การ์ดแลนด์ที่นำเสนอภาพทิวทัศน์สุดประหลาดเหนือจินตนาการ อาทิ ภาพทุ่งสุดสยองของ Mistmoor, Floodpit อันเย็นยะเยือก, Balemurk ที่เน่าเปื่อยผุพัง, Boilerbilge ที่ปกคลุมด้วยกำมะถัน และป่า Hauntwood ที่พร้อมกลืนกินทุกสิ่งในการ์ดปกติบางใบจะมีการ์ดอีกเวอร์ชันที่เรียกว่า Lurking Evil ซึ่งจะเป็นอาร์ตแบบเดียวกับการ์ดปกติ แต่จะเผยให้เห็นรูปโฉมของอสูรกายที่รอจู่โจมเหยื่อจากเงามืด สะท้อนถึงภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่ใน Duskmournกรอบพิเศษของชุด Duskmourn จะถูกเรียกว่า Paranormal Frame นำเสนอกรอบเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์แบบย้อนยุค พร้อมงานอาร์ตสีสันฉูดฉาด บ่งบอกถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อเอาชีวติรอด แต่ทว่าเหล่าปีศาจก็สามารถใช้เทคโนโลยีเล่นงานเราได้เช่นกันการ์ดไร้กรอบหรือ Borderless ที่เป็นอาร์ตพิเศษก็ยังมีสะสมเช่นเดิม แต่ในชุดนี้ได้เพิ่มคอลเลกชัน Mirror Monster การ์ดที่เผยให้เห็นโฉมหน้าอันน่ากลัวของเหล่าปีศาจร้ายที่เตรียมจู่โจมเหยื่อผ่านเงาสะท้อน ให้ความรู้สึกลุ้นระทึกแบบภาพยนตร์สยองขวัญย้อนยุคสำหรับการ์ด Legendary Creature ก็จะมีคอลเลกชันพิเศษ Double Exposure นำเสนอภาพอันติดตาด้วยการเลือกใช้สไตล์อาร์ตที่ชวนให้นึกถึงภาพถ่ายสยองขวัญแบบคลาสสิค ซึ่งมีให้สะสมทั้งแบบการ์ดปกติ และแบบ Textured Foil ที่พบได้เฉพาะในชุด Collector Booster เท่านั้นและเมื่อพูดถึง Collector Booster ความพิเศษขั้นสุดคือ Japanese Showcase คอลเลกชันการ์ดที่เป็นผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อดังหลายคน อาทิ อาจารย์ Masahiro Ito ผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบเหล่าครีเจอร์ในเกม Silent Hill โดยการ์ดคอลเลกชันนี้จะเป็น Full Art ที่ไม่มีการแรเงากล่องข้อความอธิบายความสามารถแบบการ์ด Borderless เพื่อให้นักสะสมได้ชื่นชมความสวยงามของการ์ดอย่างเต็มที่ ซึ่งการ์ด Japanese Showcase ถือเป็นการ์ดหายากมาก ๆ โดยเฉพาะเวอร์ชัน Fracture Foil ที่เรียกว่าหายากขั้นสุดMagic the Gathering ชุด "Duskmourn: House of Horror" วางจำหน่ายแล้วทั้งในรูปแบบ Play Booster, Collector Booster, Commander Deck, Prerelease Pack และ Bundle นอกจากนี้ ยังมีชุดพิเศษ Nightmare Edition Bundle ซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/duskmourn-house-of-horror