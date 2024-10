"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" พร้อมเปิดศึกทะลุจักรวาลแล้ววันนี้!

"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" สืบทอดตำนาน DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI โดยใช้ศักยภาพของ Unreal Engine 5 ขั้นสูงสุดเพื่อผลักดันความดื่มด่ำจากการเล่นเกมและคุณสมบัติต่าง ๆ บนสังเวียนต่อสู้ เกมนี้ยังนำแฟรนไชส์นี้กลับสู่รูปแบบการตั้งชื่อแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น ซึ่งแต่เดิม DRAGON BALL Z: BUDOKAI TENKAICHI มีชื่อว่า DRAGON BALL Z: Sparking!DRAGON BALL: Sparking! ZERO นำเสนอคุณสมบัติการนิยามประเภทเกมใหม่ ซึ่งรวมถึงการต่อสู้อันรวดเร็วดุจสายฟ้าฟาด สภาพแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ที่ทำลายได้ดั่งใจ และภาพวิชวลอันน่าตื่นตาตื่นใจที่รังสรรค์ขึ้นโดยแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมในเกมเพลย์ที่อัดแน่นไปด้วยแอ็กชัน ซึ่งมีทั้งการต่อสู้ตามเนื้อเรื่องแบบผู้เล่นคนเดียวที่จะช่วยให้รำลึกถึงวันวาน การปรับแต่งอันหลากหลาย และโหมดผู้เล่นหลายคนแบบออนไลน์สุดระทึกโหมดเกมประกอบด้วย "การต่อสู้ในเนื้อเรื่อง" ซึ่งผู้เล่นจะได้ตามรอยการต่อสู้อันยิ่งใหญ่จากซีรีส์อนิเมะ DRAGON BALL อันเป็นที่รักจากแฟน ๆ ทั่วโลก ด้วยเกมเพลย์ในรูปแบบผู้เล่นคนเดียว เดินหน้าตามเนื้อเรื่องจากมุมมองของตัวละครหลักที่มีให้เลือกเล่น 8 ตัว ได้แก่ โกคู, เบจิต้า, โกฮัง, พิคโกโร่, จิเร็น, ทรังคซ์ (อนาคต), โกคูแบล็ก และฟรีเซอร์ อีเวนต์สำหรับตัวละครแต่ละตัวจะมีความยาวที่แตกต่างกันไป และยังมีเนื้อเรื่องที่แยกออกไปอย่าง "เรื่องราวสมมุติ" ซึ่งผู้เล่นจะได้ใช้ทักษะและการตัดสินใจเลือกตัวเลือกเพื่อปลดล็อกและสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ไม่ซ้ำกับในอนิเมะอีกโหมดหนึ่งของเกมคือ "การต่อสู้แบบกำหนดเอง" ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสร้าง เล่น และแชร์การต่อสู้ที่สร้างขึ้นมาเองโดยเลือกตัวละคร ด่าน และไอเทมต่าง ๆ ที่มีให้เลือกมากมาย ผู้เล่นสามารถทดสอบฝีมือในการแข่งขันที่รังสรรค์ขึ้นโดยทีมพัฒนาเกม หรือจะสร้างเนื้อเรื่องในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาก็ได้เช่นกันDRAGON BALL: Sparking! ZERO ยังมาพร้อมกับโหมดผู้เล่นหลายคนแบบจำกัดเฉพาะออนไลน์ให้เลือกเล่นหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการต่อสู้ออนไลน์แบบแบ่งหน้าจอได้ เกมนี้ยังมาพร้อมกับโหมด "ศึกชิงจ้าวยุทธภพ" ซึ่งผู้เล่นสามารถท้าสู้กันเองในหลากหลายเนื้อเรื่องขึ้นอยู่กับภาคและการแข่งขันในรูปแบบผสมที่ไม่ซ้ำใครเกมภาคหลักสิทธิเริ่มเล่นเกมก่อนใคร 3 วันSeason Pass ประกอบด้วย- ตัวละครกว่า 20 ตัว ซึ่งรวมตัวละครจาก Dragon Ball Super: SUPER HERO และ Dragon Ball DAIMA- สิทธิพิเศษจาก Season Pass (อัญเชิญเทพมังกร)- สิทธิปลดล็อกตัวละคร DLC ล่วงหน้าเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Deluxe EditionUltimate Upgrade Pack ซึ่งรวมถึง- โกคู (ซูเปอร์) ชุดพร้อมกระบองสมใจนึก- ชุดเสียงพูดอีโมต- ไอเทมสำหรับปรับแต่ง 1 ชนิด- ฉากหลังการ์ดผู้เล่น 2 ชนิด- สิทธิพิเศษสำหรับ Ultimate Edition (อัญเชิญซูเปอร์เทพมังกร)เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ใน Ultimate EditionDRAGON BALL: Sparking! ZERO โมเดลจำลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คั่นหนังสือโลหะกล่องเหล็ก SteelBookการ์ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 4 แบบ จาก DRAGON BALL SUPER CARD GAME: Fusion Worlds"DRAGON BALL: Sparking! ZERO" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bandainamcoent.asia/ LINE และ YouTube