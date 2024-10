SEGA เผยรายละเอียดบูธในงาน Thailand Game Show 2024

นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่ SEGA ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Game Show โดยในปีนี้ทาง SEGA ได้นำเดโมเกมมากมายมาให้ทดลองเล่น ทั้งที่วางจำหน่ายแล้วและกำลังจะวางจำหน่ายในอนาคต ประกอบไปด้วย Sonic X Shadow Generations, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Sonic Rumble และ Metaphor: ReFantazio จาก ATLUS โดยเดโมเกม Sonic X Shadow Generations จะรองรับภาษาไทยในเกมด้วย ผู้เข้าร่วมทดลองเล่นเดโมทุกคนยังสามารถร่วมกิจกรรมเพื่อรับของที่ระลึกติดมือกลับบ้านได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้น ปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่บูธ SEGA จะเปิดโซนจัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้ในงาน Thailand Game Show ซึ่งแน่นอนว่ามีสินค้าจากซีรีส์ Sonic และ Like a Dragon ให้เลือกชมมากมายในวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10:45 - 11:15 น. คุณ Shun Nakamura ผู้พัฒนาตำแหน่ง Producer จากเกม Sonic X Shadow Generations จะก้าวขึ้นสู่เวทีหลักของงานเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเกมใหม่ล่าสุดในซีรีส์ Sonic ที่แฟน ๆ หลายคนกำลังรอคอย พร้อมเปิดให้รับชมสดผ่านทาง YouTube: Thailand Game Show ทดลองเล่น Sonic X Shadow Generations รับกระเป๋าช้อปปิ้งลาย Sonic X Shadow Generations & Sonic Rumble และหมวกบังแดดลาย Shadowทดลองเล่น Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii รับกระเป๋าช้อปปิ้งลาย Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii & Metaphor:ReFantazio และหน้ากาก Goro Majimaทดลองเล่น Sonic Rumble รับกระเป๋าช้อปปิ้งลาย Sonic X Shadow Generations & Sonic Rumble พัดลาย Sonic Rumble (มีสองลายด้านหน้าและหลัง) และเสื้อยืด Sonic Rumbleทดลองเล่น Metaphor: ReFantazio รับกระเป๋าช้อปปิ้งลาย Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii & Metaphor:ReFantazio และเข็มกลัดลาย Metaphor:ReFantazio (มีสี่ลาย แจกแบบสุ่ม)มาร่วมสนุกกับเกมและกิจกรรมมากมายได้ที่บูธ SEGA ในงาน Thailand Game Show 2024 ตำแหน่งบูธ B3 Exhibition Hall 3-4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 18 - 20 ตุลาคมนี้ ซื้อบัตรเข้างานได้ที่ https://www.thailandgameshow.com/tickets/