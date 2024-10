"The Ragnarok" เกมมือถือ MMO เวอร์ชันต้นตำรับ พร้อมเปิด CBT แล้ววันนี้

"The Ragnarok" เป็นเกม MMORPG ที่นำเสนอกราฟิก 2D แบบพิกเซลจาก Ragnarok Online มาสู่มือถือได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยนอกจากกราฟิกแล้ว ระบบและคอนเทนต์สำคัญยังคงเหมือนกับต้นฉบับ ทำให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสความรู้สึกและความสนุกในแบบต้นยุค 2000 ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีการปรับ UI ให้เหมาะสมกับการเล่นบนมือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เล่น นอกจากนี้ ยังมีการใช้ BGM ในเวอร์ชันคอนเสิร์ตของ Ragnarok Orchestra เพื่อเพิ่มความดื่มด่ำในเกม และมีระบบตลาดที่ผู้เล่นสามารถซื้อขายได้อย่างอิสระ ในเวอร์ชั่น CBT จะมีการเปิดให้เล่นอาชีพจนถึงคลาส 2-1 และมีการเปิดพื้นที่หลักทั้งหมด 7 แห่ง รวมถึงเมือง Geffen, Prontera, และ Morroc โดยตัวเกมรองรับภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนตัวเต็มและตัวย่อ, ภาษาไทย และภาษาอินโดนีเซียGravity Game Tech ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเปิด CBT อีกด้วย โดยเริ่มจากกิจกรรมภารกิจ 7 วันที่จะเริ่มต้นหลังจากสร้างตัวละคร ซึ่งผู้เล่นจะต้องทำภารกิจที่ได้รับในแต่ละวันให้ครบทั้งหมด เพื่อรับของรางวัล เช่น Zeny, หินเสริมพลัง, และอัลบั้มการ์ด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแจกทรัพยากรสำหรับการเติบโต เมื่อผู้เล่นอยู่ในเกมครบ 15 นาที, 30 นาที, 60 นาที, และ 120 นาที อีกทั้งยังมีรางวัลฉลองสำหรับผู้เล่นที่ถึงเลเวล 20 ไปจนถึงเลเวล 80 ในทุกช่วง 10 เลเวลกล่าวว่า "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความสนใจในเกม Ragnarok มากกว่าที่อื่น ๆ เราจึงได้ตอบสนองความต้องการและคำเรียกร้องของผู้เล่นทั่วโลกภายในเกมนี้ ซึ่งเราเชื่อว่า The Ragnarok ที่ยังคงรักษาเสน่ห์ของกราฟิกพิกเซลแบบต้นฉบับ จะดึงดูดผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี ในการทดสอบ CBT ครั้งนี้ เราได้เตรียมเนื้อหาต่าง ๆ อัดแน่นไว้ทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ, แผนที่, และ BGM เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับความสนุกของ The Ragnarok และขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมทดสอบเกมและรับของรางวัลได้เลย""The Ragnarok" เปิดให้เข้าร่วมทดสอบ CBT ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 12:00 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ https://theragnaroksea.com/ Google Play และ App Store