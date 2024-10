ร่วมเชียร์ 5 ทีมไทยสู้ศึก "Free Fire" ระดับภูมิภาค 11 - 13 ตุลาคมนี้

หลังจากการแข่งขันรอบ Knockout ติดต่อกันหกสัปดาห์ ซึ่งทีมจากประเทศไทยและอินโดนีเซียครองอันดับสูงสุด การแข่งขันระดับภูมิภาคนี้จะถึงจุดสิ้นสุดในสุดสัปดาห์ Point Rush และรอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์ประชุมสุราบายา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 13 ตุลาคม ถือเป็นครั้งแรกที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Free Fire ระดับนานาชาติตั้งแต่ Free Fire Asia Invitational 2019 ซึ่งทีมเจ้าบ้านอย่าง Island of Gods จากอินโดนีเซียชนะและยกถ้วยแชมป์ท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ชมในจาการ์ตาแม้ว่าจะไม่มีทีมใดถูกคัดออกในรอบ Point Rush สองวันแรก แต่เดิมพันก็ยังคงสูงสำหรับทีมที่ตามหลังอยู่ เนื่องจาก 4 ทีมสุดท้ายจะเสียโอกาสในการแข่งขันรอบ Global Finals ที่ประเทศบราซิลซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม Team Falcons ของประเทศไทยได้ผ่านเข้ารอบ Global Finals จากการแข่งขัน Esports World Cup: Free Fire แล้ว และจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับโลกร่วมกับอีก 8 ทีมนี้ทีมที่ยังมีโอกาสคว้าแชมป์ Southeast Asia 2024 Fall มีดังนี้:- 5 ทีมจากประเทศไทย: Buriram United Esports, All Gamers Global, Twisted Minds, Attack All Around, Team Falcons- 3 ทีมจากอินโดนีเซีย: RRQ Kazu, EVOS Divine, Bigetron Delta- 4 ทีมจากเวียดนาม: Heavy, Hua Esports, WAG, God of Wolf Esportsทีมจากประเทศไทยยังคงแสดงความเหนือกว่าในกีฬาอีสปอร์ต Free Fire โดยทั้ง 5 ทีมสามารถคว้าตำแหน่ง 6 อันดับแรกได้อย่างสบาย ๆ ในรอบ Knockout ทีม RRQ Kazu จากอินโดนีเซียซึ่งอยู่อันดับที่3 ก็สู้สุดใจเช่นกัน และเป็นทีมต่างชาติเพียงทีมเดียวที่สามารถแซงหน้าทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศไทยได้ รวมถึง Team Falcons แชมป์ SEA Spring หลังจากที่ได้อันดับที่ 4 ในการแข่งขัน FFWS ระดับโลกเมื่อปีที่แล้ว RRQ Kazu ก็อาจเป็นตัวเต็งของอินโดนีเซีย โดยอาจสามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน Free Fire ในระดับนานาชาติของประเทศกลับคืนมาได้อีกครั้งในรอบ 5 ปีทีมจากเวียดนามยังมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับฤดูกาล Spring โดย 4 จาก 5 ทีมได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยเฉพาะทีม WAG ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่มีจำนวน Booyah! มากที่สุดในรอบ Knockout และอาจเป็นม้ามืดในศึกครั้งนี้ผู้เล่นที่ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) มากที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะได้รับรางวัล Final MVP และเงินรางวัล 4,000 เหรียญสหรัฐ ในขณะนี้ผู้นำบนกระดานคะแนนคือ AG.Dew โดยเขาได้รับรางวัล MVP มาแล้ว 7 ครั้งและอีลิมไป 207 ครั้ง ตามมาติดๆ ด้วย BRU.Wassana, TWIS.Diamond และ RRQ.Maal ซึ่งแต่ละคนได้รับรางวัล MVP มาแล้ว 7 ครั้งเช่นกันแฟน ๆ Free Fire สามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันบน YouTube และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ช่อง Garena Free Fire Esports ทางการ ทั้ง Website Instagram และ TikTok