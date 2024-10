แฟนเกมเคือง! "Black Myth: Wukong" ไม่ติดโผเกมยอดเยี่ยมของ Golden Joystick

"Black Myth: Wukong" เกมแอ็คชันผจญภัยที่ดัดแปลงจากวรรณกรรมจีนคลาสสิกเรื่อง "ไซอิ๋ว" พัฒนาโดยสตูดิโอ Game Science ซึ่งถือเป็นเกมฟอร์มยักษ์แบบเล่นคนเดียวเกมแรกของประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จทั้งในด้านยอดขายและคำวิจารณ์ โดยหลังวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สามารถขายได้ถึง 20 ล้านชุดภายในหนึ่งเดือน และสร้างสถิติคนเล่นพร้อมกันบน Steam สูงสุด 2.4 ล้านคน ทำให้แฟน ๆ คาดหวังว่าเกมนี้น่าจะได้เข้าชิงรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปีแต่ทว่าล่าสุด "Golden Joystick Awards" หนึ่งในงานประกาศรางวัลประจำปีของวงการเกม ได้ประกาศรายชื่อเกมที่เข้าชิงในรางวัลต่าง ๆ กว่า 20 สาขา ซึ่ง "Black Myth: Wukong" ได้เข้าชิงเพียงแค่สาขาเดียวคือ Best Visual Design หรือออกแบบกราฟิกยอดเยี่ยมเท่านั้น ส่วนเกมที่ได้เข้าชิงรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Astro Bot, Prince of Persia: The Lost Crown, Dragon’s Dogma 2, The Legend of Zelda: Echoes of Kingdom, Helldivers 2 และ Final Fantasy 7: Rebirthหลังการเปิดเผยรายชื่อเกมเข้าชิงรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี แฟนเกม "Black Myth: Wukong" จำนวนมากก็ออกมาแสดงความไม่พอใจ โดยชี้ว่าตัวเกมควรได้เข้าชิงในหลากหลายสาขาจากยอดขายและความสำเร็จที่ตัวเกมทำได้ ขณะที่แฟน ๆ อ้างว่ารางวัล Golder Joystick Awards ถูกแทรกแซงทางการเมืองจากนโยบายชาติตะวันตกที่มีวาระซ่อนเร้นต่อเกมจีน ทำให้เกม "Black Myth: Wukong" ถูกกดคะแนนจากสื่อต่ำตะวันตกเนื่องจากไม่มี "ความหลากหลาย" เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ตัวเกมจึงไม่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง เพราะรางวัล Golder Joystick Awards ตัดสินจากผลโหวตของผู้เล่น หากได้เข้าชิงก็อาจได้รับคะแนนโหวตจากแฟน ๆ จนขาดลอยก็เป็นได้ที่มา: https://tech4gamers.com/