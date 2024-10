Riot Games ปิดโรงหนังชวนแฟน ๆ League of Legends ลุ้นแชมป์โลก 2 พ.ย.นี้

นอกจากการร่วมลุ้นร่วมเชียร์หาแชมป์โลกกันสด ๆ แล้ว ในงาน Worlds 2024 Thailand Viewing Party ยังเตรียมอัปเลเวลความสนุกไปอีกขั้นด้วยกิจกรรมมากมายให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เสมือนได้ไปอยู่ในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายกันจริง ๆ อาทิ บูธถ่ายภาพสุดปัง และกิจกรรมสนุก ๆ ให้ได้ลุ้นรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกเพียบ โดยที่ธีมของแต่ละกิจกรรมจะมาพร้อมความเป็น League of Legends อย่างเต็มเปี่ยม ใครเป็นแฟนลีกพันธุ์แท้ต้องถูกใจและอยากตามล่ารางวัลกันให้ครบแน่นอนโดยบัตรที่นั่งจะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่(ได้รับฟรี เสื้อยืด Worlds 2024 Thailand Viewing Party limited edition)(ได้รับฟรี เสื้อยืด Worlds 2024 Thailand Viewing Party limited edition และ สายคล้องข้อมือ)(ได้รับฟรี เสื้อยืด Worlds 2024 Thailand Viewing Party limited edition และ สายคล้องข้อมือ อย่างละ 2 ชิ้น)สำหรับความยิ่งใหญ่ของ League of Legends อีสปอร์ตคือการเป็นยอดพีระมิดของอีสปอร์ตที่มีผู้ชมนับล้านคนทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2010 ทั้งในอีเวนต์ออนกราวด์และทางออนไลน์ นับเป็นความบันเทิงด้านกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก โดยความเข้มข้นเกิดจากลีกตัวแทนภูมิภาคต่าง ๆ จากทั่วโลกจะห้ำหั่นกัน เพื่อชิงสิทธิ์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับโลกทั้งสามรายการตลอดปีหมายความว่า Worlds 2024 ไม่ได้เป็นเพียงทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกอันยิ่งใหญ่ แต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญของผู้เล่น คอมมูนิตี้ และวงการอีสปอร์ตไทยที่จะได้เรียนรู้ผ่านการแข่งขันอีสปอร์ตโลก เพื่อพัฒนาทั้งเชิงโครงสร้างของวงการไปจนถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้เกมเมอร์ไทยได้อัปสกิลตัวเองสู่ความเป็นมืออาชีพบนถนนสาย League of Legends อีกด้วยนี่จึงเป็นโอกาสที่คอลีกปฏิเสธไม่ได้ เตรียมตัวกดบัตรแล้วไปเข้าร่วม Worlds 2024 Thailand Viewing Party ได้เลย ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันว่าใครจะได้แชมป์โลกปีนี้ไปครองกันแบบจอยักษ์ เต็มตา ระบบเสียงกระหึ่มใจ และคอลีกคนไหนจะได้ของรางวัลสุดจึ้งใจกลับบ้านไปเชยชมส่วนใครไม่สะดวกไปชมในงานนี้ ก็ยังสามารถติดตามการแข่งขัน Worlds 2024 ที่มาพร้อมการถ่ายทอดสดแบบพากย์ไทยได้ครบทุกแมตช์ทาง www.sooplive.com/lolesportsth ไม่เพียงแค่นั้นเพราะ Riot Games ยังเตรียมฉลองโมเมนต์สำคัญของการแข่งขัน Worlds 2024 ด้วยรางวัลสุดพิเศษมากมาย เช่น อีโมตแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ไอคอน และอีโมตแบบเก่าที่น่าสะสม รวมถึงดรอปสุดเจ๋งจากพาร์ทเนอร์ Worlds ปีนี้ที่ใคร ๆ ก็อยากได้มาครอบครอง