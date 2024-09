"Overwatch 2" เปิดตัวคอลแลปอนิเมะ "My Hero Academia" เริ่ม 17 ต.ค.นี้

"Overwatch 2 x My Hero Academia" จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-30 ตุลาคม ผู้เล่นสามารถสวมบทบาทเป็นฮีโร่หรือวายร้ายจากอนิเมะที่ชื่นชอบด้วยสกินระดับตำนานสุดพิเศษที่นำพลังของ My Hero Academia มาสู่โลกของ Overwatch แต่ละสกินได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบ ให้ผู้เล่นได้ครองสนามรบด้วยสไตล์และความสามารถเฉพาะตัวของพวกเขา● Tracer เป็น Deku ผู้มุ่งมั่น● Juno เป็น Uravity ผู้ร่าเริง● Reinhardt เป็น All Might สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ● Kiriko เป็น Himiko Toga ผู้เจ้าเล่ห์● Reaper เป็น Tomura Shigaraki ผู้นำของ League of Villainsเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน StarCraft: Remastered และ StarCraft II: Campaign Collection จะพร้อมให้บริการสำหรับสมาชิก PC Game Pass หรือ Game Pass Ultimate นับตั้งแต่ที่ StarCraft เปิดตัวครั้งแรกในปี 1998 และขยายตัวด้วย StarCraft II ในปี 2010 ซีรีส์นี้เป็นอิทธิพลที่สำคัญให้กับเกมประเภทเกมวางแผนเรียลไทม์ (RTS) ในวงการอีสปอร์ต และการเติบโตของการสตรีมสด โดยมีชุมชนที่กระตือรือร้นและหลงใหลที่จะยินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่เข้าร่วมเสมอในซีรีส์เกม Sci-Fi นี้ ผู้เล่นจะเข้าสู่สงครามอันยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 25 ผ่าน 3 เผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ Terran (มนุษย์), Zerg (แมลง) และ Protoss (เทคโนโลยี) แต่ละเผ่าต่อสู้กันเพื่อชะตากรรมของ Koprulu sectorสำหรับรายระเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Overwatch 2 และ StarCraft II