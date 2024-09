"The Last of Us" ปล่อยตัวอย่างซีซั่นสอง พร้อมฉายปี 2025

"The Last of Us" ซีซั่นที่สองจะดำเนินเรื่องต่อจากซีซั่นแรก หลังจากที่ Joel และ Ellie ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาห้าปี อดีตก็ตามมาหลอกหลอนพวกเขา ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งระหว่างกันและกัน รวมถึงโลกภายนอกที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าเดิมนักแสดงชุดเดิมที่จะกลับมาในซีซั่นสอง ได้แก่ เปโดร ปาสคาล (Pedro Pascal) รับบท Joel, เบลล่า แรมซีย์ (Bella Ramsey) รับบท Ellie, เกเบรียล ลูน่า (Gabriel Luna) รับบท Tommy และ รูตินา เวสลีย์ (Rutina Wesley) รับบท Maria พร้อมด้วยนักแสดงชุดใหม่ที่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้ ได้แก่ เคทลิน เดเวอร์ (Kaitlyn Dever) รับบท Abby, อิซาเบลา เมอร์เซด (Isabela Merced) รับบท Dina, ยัง มาซีโน (Young Mazino) รับบท Jesse, เอเรียลลา แบเรอร์ (Ariela Barer) รับบท Mel, ทาทิ แกเบรียล (Tati Gabrielle) รับบท Nora, สเปนเซอร์ ลอร์ด (Spencer Lord) รับบท Owen, แดนนี่ รามิเรซ (Danny Ramirez) รับบท Manny และ เจฟฟรีย์ ไรท์ (Jeffrey Wright) รับบท Isaac รวมทั้งนักแสดงรับเชิญ แคทเธอรีน โอฮาร่า (Catherine O’Hara)ซีรีส์ The Last Of Us เขียนบทและอำนวยการสร้างโดย เคร็ก เมซิน (Craig Mazin) และ นีล ดรัคแมนน์ (Neil Druckmann) ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการสร้างสรรค์ร่วมกับ Sony Pictures Television อำนวยการสร้างโดย แคโรลีน สเตราส์ (Carolyn Strauss), แจ็กเกอลีน เลสโก (Jacqueline Lesko), เซซิล โอคอนเนอร์ (Cecil O’Connor), อาซัด คิซิลบาช (Asad Qizilbash), คาร์เตอร์ สวอน (Carter Swan) และ อีวาน เวลส์ (Evan Wells) บริษัทผู้ผลิต PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint และ Naughty Dogรับชม The Last of Us ซีซั่นหนึ่งอีกครั้งได้ทาง HBO GO สมัครสมาชิก HBO GO ด้วยแพ็กเกจใหม่รายปี ราคาเริ่มต้น 1,190 บาท ได้ที่ https://www.hbogo.co.th/ หรือสมัครผ่านแอปที่ App Store หรือ Play Store และสามารถใช้งาน HBO GO บน Android TV, Apple TV, LG TV และ Samsung Smart TV มาพร้อมกับฟังก์ชัน AirPlay และ Google Cast