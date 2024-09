"The King of Fighters" เปิดตัวเกมสะสมตัวละครสไตล์อาร์ตพิกเซล

"The King of Fighters AFK" เป็นเกมแนว Character Collectible AFK RPG ที่สร้างจากไอพี The King of Fighters ของ SNK และกำลังพัฒนาโดย Netmarble Neo ผู้พัฒนามากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ SNK โดยไตเติลใหม่นี้จะนำเสนอเหล่าตัวละครที่โดดเด่นจากซีรีส์ The King of Fighters ที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยกราฟิกอาร์ตพิกเซลที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยจาก The King of Fighters R-2 บน Neo Geo Pocket Color ซึ่งได้รับการพัฒนาจาก The King of Fighters ‘98นอกจากนี้ The King of Fighters AFK ยังได้รวบรวมตัวละครหลักจากซีรีส์ The King of Fighters เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเก็บสะสมตัวละคร ด้วยระบบการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมจะทำให้เกมนี้แตกต่างไปจากซีรีส์ The King of Fighters อื่น ๆ พร้อมยกระดับความเพลิดเพลินในการเล่นเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาตัวละครเน็ตมาร์เบิ้ลยังได้เปิดตัวเว็บไซต์ทีเซอร์และช่องทาง YouTube ของ The King of Fighters AFK อย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้งสองช่องทางจะแสดงตัวอย่างทีเซอร์ของเกมที่เปิดตัวในงาน Tokyo Game Show 2024 ผู้เล่นสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดของได้ที่ เว็บไซต์ทางการ The King of Fighters เป็นซีรีส์เกมต่อสู้อันน่าจดจำที่ได้เป็นผู้นำพาความคลั่งไคล้เกมต่อสู้ในช่วงยุค 1990 พร้อมเปิดตัวเกมจนถึงปัจจุบันมามากกว่า 15 ไตเติล ซีรีส์ The King of Fighters และเหล่าตัวละครสุดแกร่งต่างได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ ด้วยระบบและเรื่องราวสุดเร้าใจของซีรีส์ที่มีการพัฒนาขึ้นตามกาลเวลา