Riot Games จัดแคมเปญใหญ่ ต้อนรับศึกชิงแชมป์โลก League of Legends วันที่ 25 ก.ย. - 2 พ.ย.นี้!

ความมันของกิจกรรมที่แฟน ๆ League of Legends เฝ้ารอจะกินเวลายาวนานไปตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 พฤศจิกายนนี้ โดยมี 3 กิจกรรมไฮไลท์หลัก ได้แก่ผู้เล่นจะได้ทำภารกิจเพื่อรับไอเทมในเกม รวมถึงสกิน Ann-Sivir-sary Sivir สุดพิเศษ, จะมีสกิน Player Days 3 สกินที่ซื้อได้คือ Cosplayer Neeko, Esports Fan Trundle, และ Music Fan Gragas และทุกครั้งที่ซื้อสกิน Player Days ระหว่างวันที่ 9-28 ตุลาคม 2024 ทาง Riot Games จะบริจาครายได้ทั้งหมด รวมถึงการจับคู่บริจาค 3 เท่า ให้กับกองทุน Riot Games Social Impact Fundตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 2 พฤศจิกายน แฟน ๆ LoL จะได้รับชมการถ่ายทอดสด Worlds 2024 ทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่เทียบได้กับแมตช์ชิงแชมป์โลกเป็นภาษาไทยผ่านทาง www.sooplive.com/lolesportsth เพื่อให้แฟน ๆ LoL ชาวไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทีมที่ตัวเองรักกันอย่างเต็มที่ โดย Riot Games ยังได้จับมือกับศิลปินระดับโลกอย่าง Linkin Park เพื่อสร้างสรรค์เพลงประจำงาน Worlds ปีนี้อย่าง Heavy Is The Crown ในวันที่ 25 กันยายน - 2 พฤศจิกายนอย่างการปลดล็อกแชมป์เปี้ยน สกินในเกม League of Legends (ยกเว้นสกิน Prestige และ Legendary) และเพิ่ม XP boost อีก 20% และยังได้สนุกสุดมันไปกับ Viewing Party ปาร์ตี้รับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน Worlds 2024 แบบจุใจ ตลอดการแข่งขันเปิดเผยว่า “Riot Games พร้อมแล้วที่จะประกาศความยิ่งใหญ่อีกครั้งของเกม League of Legends ที่เดินทางมาถึง 15 ปีแล้ว เราได้รับการสนับสนุนจากคอมมูนิตี้ไทยเป็นอย่างดี ทำให้ Riot Games มุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมไปอีกขั้นผ่านสองโมเมนต์ที่สำคัญของเกมอย่าง LoL Player Days และ Worlds 2024 และเรายังเตรียมเซอร์ไพรส์ต่าง ๆ ไว้อีกมากมายในช่วงสิ้นปีที่กำลังจะมาถึงนี้ จากความสำเร็จของการจัดทัวร์นาเมนต์ Stand Your Ground ที่ผ่านมา เรามั่นใจว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับ Worlds 2024 และเพื่อฉลอง 15 ปี League of Legends ในฐานะเกม MOBA ชั้นนำบน PC ระดับโลก จะเป็นอีกครั้งที่สร้างความประทับใจให้แก่แฟน ๆ ชาวไทยแน่นอน”การแข่งขันหรือที่รู้จักกันในชื่อ Worlds ถือเป็นสุดยอดการแข่งขันของ LoL Esports ที่เหล่าทีมชั้นนำจากแปดภูมิภาคทั่วโลกจะมาประชันฝีมือกันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นหลังจากจบ Regular Season ในภูมิภาคที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะเปลี่ยนไปทุกปี โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจากลีกระดับมืออาชีพทั่วโลกจะมาแข่งขันกันในทัวร์นาเมนต์ ซึ่งภูมิภาคยุโรปจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้Worlds 2024 มาในแนวคิดที่จะเต็มไปด้วยช็อตเด็ดเร้าใจ ช่วงเวลาที่โลกต้องจำ และวีรกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ ที่โปรเพลย์เยอร์ทุกคนจะมาร่วมกันสั่นสะเทือนโลกของ LoLในการแข่งขัน Worlds 2024 ปีนี้มี 20 ทีมที่เข้าแข่งขัน ได้แก่ได้แก่ทีม Bilibili Gaming DreamSmart (BLG), ทีม TOP Esports (TES) ทีม LNG Ninebot Esports (LNG) และทีม WeiboGaming TapTap (WBG)ได้แก่ทีม Gen.G (GEN), ทีม Hanwha Life Esports (HLE), ทีม T1 (T1) และ ทีม Dplus Kia (DK)ได้แก่ทีม G2 Esports (G2), ทีม Fnatic (FNC) และทีม MAD Lions KOI (MAD)ได้แก่ทีม Team Liquid Honda (TL), ทีม FlyQuest (FLY) และทีม 100 Thieves (100)ได้แก่ทีม PSG Talon (PSG) และทีม Fukuoka SoftBank HAWKS gaming (SHG)ได้แก่ทีม GAM Esports (GAM) และทีม Vikings Esports (VKE)ได้แก่ทีม paiN Gaming (PNG)ได้แก่ทีม Movistar R7 (R7)การแข่งขัน Worlds 2024 จะเริ่มต้นรอบ Play-In ในวันที่ 25 กันยายน และจะปิดฉากด้วยรอบ Finals ในวันที่ 2 พฤศจิกายน โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันได้ ที่นี่ หรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้• รอบ Play-In: วันที่ 25-29 ก.ย. ณ Riot Games Arena กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี(ทุกแมตช์เริ่มแข่ง 19:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)• รอบ Swiss: วันที่ 3-7 ต.ค. และ 10-13 ต.ค. ณ Riot Games Arena กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี(ทุกแมตช์เริ่มแข่ง 19:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)• รอบ Knockout: วันที่ 17-20 ต.ค. และ 26-27 ต.ค. ณ Adidas Arena กรุงปารีส ฝรั่งเศส(ทุกแมตช์เริ่มแข่ง 19:00 น. ตามเวลาประเทศไทย)• Final: วันที่ 2 พ.ย. ณ The O2 กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรพิธีเปิดจะเริ่มในเวลา 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทยคอเกมลีกชาวไทยห้ามพลาดรับชม Worlds 2024 แบบพากย์ไทยครบทุกแมตช์ได้ทาง www.sooplive.com/lolesportsth ซึ่งทาง Riot Games ได้เตรียมฉลองโมเมนต์สำคัญของการแข่งขัน Worlds 2024 ด้วยรางวัลสุดพิเศษมากมาย เช่น อีโมตแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ไอคอน และอีโมตแบบเก่าที่น่าสะสม รวมถึงให้จับตาดูดรอปจากพาร์ทเนอร์ Worlds ในปีนี้ให้ดี มีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่แน่นอน