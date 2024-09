ลือ Sony อาจสูญเงินลงทุนจากเกม "Concord" สูงถึง 400 ล้านเหรียญ!

คุณ Colin Moriarty ผู้ก่อตั้ง Last Stand Media กล่าวในรายการพอดแคสต์ Sacred Symbols ว่าเขาได้รับข้อมูลจากนักพัฒนาที่ทำงานกับเกม "Concord" เผยว่าเงินลงทุนที่ใช้ในการพัฒนากว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่มาจาก Sony ทำให้เป็นเกมจาก PlayStation ที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา เมื่อเปรียบเทียบกับเกม "Marvel's Spider-Man 2" มีงบประมาณ 315 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ The Last of Us Part 2 และ Horizon Forbidden West ต่างก็มีงบประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเกมในรายการยังกล่าวอีกว่า เมื่อเกม "Concord" เข้าสู่ระยะการพัฒนาเกมในช่วง Alpha ซึ่งก็คือช่วงต้นปี 2023 เกมดังกล่าวใช้เงินไปแล้วประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ตัวเกมยังอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก ทำให้ต้องจ้างสตูดิโอภายนอกมาช่วยพัฒนาให้เกมมีคุณในระดับที่ยอมรับได้ Sony จึงตัดสินใจใช้เงินอีก 200 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมเป็น 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวมเงินที่ Sony จ่ายไปเพื่อซื้อ Firewalk Studios ในช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วตามที่ Moriarty กล่าว Concord ประสบปัญหาด้าน "ทัศนคติเชิงลบ" ซึ่งหมายถึงการเพิกเฉยต่อคำติชมเชิงลบเกี่ยวกับเกม ซึ่งคุณ Hermen Hulst ผู้บริหารระดับสูงของ PlayStation เชื่อว่าเกมดังกล่าวมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เทียบเท่าเกมอย่าง Star Wars และว่ากันว่าเกมนี้ถูกเรียกเป็นการภายในว่า "อนาคตของ PlayStation" ท้ายที่สุดเกม Concord ก็ปิดตัวลง โดยมีรายงานว่าตัวเกมสามารถทำยอดขายได้เพียง 25,000 ชุดเท่านั้น หลังจากนั้น Sony ก็ไม่ได้ประกาศอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของเกมหรืออนาคตของ Firewalk Studios ล่าสุด Ryan Ellis ผู้กำกับของ Concord ได้ลาออกจากตำแหน่งไปเป็นที่เรียบร้อยที่มา: gamingbolt.com