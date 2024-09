Netflix เผยตัวอย่างแรกของแอนิเมชั่นจากเกมสายลับ "Splinter Cell"

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2020 มีรายงานว่า Netflix ได้ร่วมมือกับ Ubisoft ในการผลิตซีรีส์แอนิเมชั่นที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกม "Splinter Cell" ซึ่งจะเขียนบทและอำนวยการผลิตโดย Derek Kolstad ผู้เขียนบทภาพยนตร์ "​​​​John Wick แรงกว่านรก" และในที่สุด Netflix ก็ได้เปิดตัวซีรีส์นี้อย่างเป็นทางการในตัวอย่างทีเซอร์ของ "Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch" ได้เผยโฉมของตัวเอก Sam Fisher ที่จะพากย์เสียงโดย Liev Schreiber ผู้รับบท Sabertooth ในภาพยนตร์ "X-Men Origins: Wolverine" และให้เสียง Kingpin ใน "Spider-Man: Into the Spider-Verse""Tom Clancy's Splinter Cell" เป็นซีรีส์วิดีโอเกมและนวนิยายที่ตั้งชื่อตามนักเขียนชาวอเมริกัน Tom Clancy โดยมีตัวเอกคือ Sam Fisher เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีของ Third Echelon หน่วยปฏิบัติการลับ National Security Agency โดยมีเกมออกมาทั้งหมด 7 ภาค ซึ่งภาคล่าสุดคือ "Blacklist" วางจำหน่ายเมื่อปี 2013 แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเกมภาคใหม่ออกมาอีกเลยจนถึงปัจจุบัน ส่วนซีรีส์แอนิเมชัน "Splinter Cell: Death Watch" ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องกำหนดวันฉายใด ๆ