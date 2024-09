"Mask of Darkness" อัปเดตสุดท้ายของ "Prince Of Persia: The Lost Crown" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้

ซาร์กอนโดนไล่ล่าโดยราดเจน (Radjen) หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการลอบสังหารของหน่วยอิมมอร์ทอลส์ (Immortals) เมื่อเขาได้เผชิญหน้ากับเธอ เขาก็ได้ติดอยู่ในวิหารแห่งจิตของเธอ (Mind Palace) ซึ่งเป็นมิติอันบิดเบี้ยวที่เกิดจากมนตร์ดำและเต็มไปด้วยภูมิประเทศราวอยู่ในห้วงฝัน และสิ่งต่าง ๆ ที่ราวกับมาจากโลกอื่น ด้วยความที่เป็นเป้าหมายของการไล่ล่าเอาชีวิตและมีวิญญาณของตนเป็นเดิมพัน ซาร์กอนจะต้องต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมดุจฝันร้ายนี้ และต่อสู้อย่างหนักหน่วง เพื่อเปิดเผยความลับที่อยู่เบื้องหลัง Mask of Darkness ซึ่งถูกกลบฝังลึกอยู่ภายใต้จิตใจของราดเจนในเนื้อเรื่องใหม่นี้ ผู้เล่นจะได้พบสี่ระบบชีวนิเวศใหม่ที่ชวนประหลาดใจ พร้อมด้วยอุปสรรคใหม่กว่าสิบชนิด ซึ่งประกอบไปด้วยกับดักสุดร้ายกาจและกลไกอันไร้ปรานีที่มีตั้งแต่เลเซอร์ไปจนถึงประตูเคลื่อนย้ายสถานที่ และระหว่างกลไกและกับดักต่าง ๆ ก็จะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูประเภทใหม่จากโลกอื่นถึงหกประเภท รวมถึงบอสใหม่สามตัวสุดอลังการ และยังมาพร้อมกับความสามารถในการต่อสู้ใหม่ ๆ ที่หากชนะได้ก็จะได้รับเครื่องรางใหม่สามชิ้นเป็นรางวัลDLC เนื้อหาใหม่ "Mask of Darkness" จะจำหน่ายแบบแยกเดี่ยวบนร้านค้าทุกแพลตฟอร์ม และจะรวมอยู่ใน Complete Edition ที่ประกอบไปด้วยตัวเกมหลัก, ชุด Immortals, เครื่องราง Prosperity Bird, คู่มือแนะแนวการผจญภัยแบบดิจิทัล, DLC, สองชุดใหม่ของซาร์กอนที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Prince of Persia: The Two Thrones และยังมี Complete Upgrade Pack สำหรับผู้เล่นเก่าและผู้ซื้อเกมที่ต้องการได้รับ DLC, 3 ชุดของซาร์กอน, เครื่องราง 1 ชิ้นและคู่มือแนะแนวการผจญภัยแบบดิจิทัล สมาชิก Ubisoft+ จะได้รับการอัปเกรดเป็น Complete Edition โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เพื่อให้แฟน ๆ ได้ร่วมฉลองครบรอบ 35 ปีของแฟรนไชส์ Prince of Persia ล่วงหนน้า ชุด Prince of Persia: Warrior Within จะแจกให้ทุกคนได้ใช้กันฟรี ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้"Prince of Persia: The Lost Crown" พร้อมให้เล่นแล้วบน Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch รวมถึง PC ผ่าน Ubisoft Store, Epic Games Store และ Steam ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ princeofpersia.com