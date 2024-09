ทีมสร้าง "Alan Wake 2" ชมเปาะ PS5 Pro ย้ำความงามต้องมาก่อนความละเอียด

แม้บรรดาเกมเฟิร์สปาร์ตี้จะมีความละเอียดของภาพในระดับที่สูง แต่ทว่าพวกเกมเทิร์ดปาร์ตี้อย่าง Assassins Creed Shadows และ Alan Wake 2 นั้นกลับมีตัวเลขความละเอียดด้อยกว่าใครเขาอยู่ที่ 864p โดยเฉพาะเกมสยองขวัญภาคต่อเน้นแสงเงาที่ยังคงมีสองโหมดให้เลือกระหว่าง 864p 60fps กับ 1260p 30fps ไม่แตกต่างอะไรจากเครื่องคอนโซลรุ่นปกติ

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงกันแบบไม่พัก นับตั้งแต่วันแรกที่ทาง โซนี่ ประกาศเปิดตัวเครื่องคอนโซลรุ่นอัปเกรดกลางเจนฯอย่างซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยในเรื่องราคาขายที่อาจดูไม่ค่อยคุ้มค่านักกับความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่พวกเขาได้รับ และล่าสุดแผลสดดังกล่าวก็ได้ถูกบดขยี้ซ้ำอีกครั้งจากการวิเคราะห์เจาะลึกของสื่อเว็บไซต์ Digital Foundryในบทความเจาะลึกประสิทธิภาพ PS5 Pro เบื้องต้น พวกเขาได้หยิบนำตัวอย่างเกมฟอร์มยักษ์ที่เผยให้เห็นในงานมาแกะความละเอียดและอัตราเฟรมเรต ไม่ว่าจะเป็น The Last of Part 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Hogwarts Legacy, Gran Turismo 7, Dragon's Dogma 2, Assassins Creed Shadows และ Alan Wake 2 ซึ่งหลายๆเกมต่างก็แสดงผลภาพได้ในระดับเดียวกับคอนโซล PS5 รุ่นปกติ เพียงแค่ได้เฟรมเรตเพิ่มขึ้นมาในบางเกม รวมถึงได้เทคโนโลยี PSSR มาช่วยหลอกสายตาให้เรารู้สึกว่าอะไรๆมันดูคมชัดขึ้นจากข้อกังขาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้คุณผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารแห่งสตูดิโอ Remedy Entertainment ต้องออกมาตอบโต้กระแสด้านลบที่มีต่อตัวเกมและตัวเครื่องคอนโซลรุ่นอัปเกรดใหม่ โดยเขาแย้งว่าคุณภาพของภาพในเกมนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญเหนือยิ่งกว่าเรื่องระดับความละเอียด และตัวเขาค่อนข้างพึงพอใจกับมันปูฮา กล่าว