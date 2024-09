"Free Fire" เตรียมระเบิดศึกชิงแชมป์โลกที่ ริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล 8 - 24 พ.ย.นี้!

FFWS Global Finals 2024 จะประเดิมการแข่งขันด้วย Knockout Stage ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 18 ทีมจะต่อสู้กันเป็นเวลา 6 วัน เพื่อเป็นหนึ่งใน 12 ทีมที่จะผ่านเข้ารอบ จากนั้นทั้ง 12 ทีมนี้จะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบ Point Rush Stage ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2567 โดยการจัดอันดับหลังสิ้นสุดการแข่งขันในแต่ละวันของรอบนี้จะถูกนับเป็นคะแนนพิเศษในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ความตื่นเต้นของการแข่งขันจะถึงจุดสูงสุดในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่มีคะแนนมากที่สุดจะคว้าตำแหน่งแชมป์โลก Free Fire ประจำปีนี้พร้อมส่วนแบ่งจากเงินรางวัลรวมทั้งหมด 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ 18 ทีมชั้นนำจาก 6 ลีกของ Free Fire จะเข้าร่วมแข่งขันในรอบ Global Finals ประกอบไปด้วย 8 ทีมจาก FFWS Southeast Asia 2024 Fall, 3 ทีมจาก FFWS Latin America, 4 ทีมจาก FFWS Brazil พร้อมกับแชมป์จาก FFWS Pakistan นอกจากนี้ Team Falcons และ WASK ยังได้คว้าสิทธิ์เข้าร่วมสำหรับ Global Finals ในฐานะแชมป์จาก Esports World Cup: Free Fire และ FFWS Middle East and Africa ตามลำดับขณะนี้ การแข่งขัน Free Fire ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน FFWS Global Finals ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมี 5 ทีมจากประเทศไทยที่เข้าร่วมแข่งขันในรอบ Knockout Stage ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 29 กันยายน 2567 และจะได้ทราบรายชื่อทีมที่จะคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบ FFWS Global Finals ในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ทั้งนี้ Team Falcons จากประเทศไทยได้คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันใน FFWS Global Finals เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานะแชมป์จาก Esports World Cup: Free Fire ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมไทยอีก 4 ทีม คว้าสิทธิ์เข้าแข่งขัน FFWS Global Finals ได้แก่ Buriram United Esports, Twisted Minds, Attack All Around และ All Gamers Globalข้อมูลการจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแข่งขัน Free Fire World Series Global Finals 2024 รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 จะถูกเผยแพร่ทาง Official Instagram ของ Free Fire Esports Brazil ( @ffesportsbr ) ในวันที่ 12 กันยายน 2567 สามารถติดตามช่องทางอย่างเป็นทางการของ Free Fire เพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดได้ที่:- Website: Garena Free Fire - YouTube: Free Fire Esports TH - Facebook: Free Fire Esports TH - Instagram: freefireesportsth - TikTok: ffesportsth