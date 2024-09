เปิดตัว "PlayStation 5 Pro" เครื่องคอนโซลเวอร์ชันอัปเกรดจาก Sony

เปิดเผยว่า "PlayStation 5 Pro พัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงผู้เล่นและผู้สร้างเกมที่มีส่วนร่วมอย่างมาก เนื่องจากหลาย ๆ คนขอให้มีคอนโซลที่ใช้กราฟิกที่มีความเที่ยงตรงสูงยิ่งขึ้น พร้อมอัตราเฟรมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นที่ 60FPS เราประสบความสำเร็จใน PS5 Pro ด้วยคุณสมบัติหลักหลายประการที่พัฒนายิ่งขึ้นกว่า PS5 เดิม"- GPU ได้รับการอัปเกรดหน่วยประมวลผลให้มากกว่า PS5 เดิมถึง 67% มีหน่วยความจำที่เร็วขึ้น 28% โดยรวมแล้วจะทำให้การเรนเดอร์เกมเร็วขึ้นถึง 45% ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมราบรื่นขึ้นอย่างมาก- เพิ่มศักยภาพของระบบ Ray Tracing ซึ่งช่วยให้การสะท้อนและการหักเหของแสงมีพลวัตมากขึ้น สามารถสามารถประมวลผลได้เร็วกว่า PS5 เดิมสองถึงสามเท่า- เพิ่มเทคโนโลยีอัปสเกลด้วย AI และ PlayStation Spectral Super Resolution ทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นด้วยการเพิ่มรายละเอียดสเกลของภาพในปริมาณที่มากเป็นพิเศษ- เพิ่มฟีเจอร์ Game Boost ทำให้ประสิทธิภาพของเกม PS4 และ PS5 ที่รองรับเสถียรขึ้นหรือดีขึ้น นอกจากนี้ยังมี Enhanced Image Quality ที่ช่วยปรับปรุงความละเอียดภาพของเกม PS4 ซึ่งมีเกมที่รองรับกว่า 8,500 เกม- รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 7 ทำให้ดาวน์โหลดเกมได้อย่างรวดเร็วและเล่นเกมแบบออนไลน์ได้เสถียรยิ่งขึ้นที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของกราฟิกและเฟรมเรตเมื่อเล่นเกม PS4 บนเครื่อง PS5 Pro จำนวนกว่า 8,500 เกม- รองรับ Variable Refresh Rate (VRR) และการเล่นเกมระดับ 8K- สำหรับเกมที่วางจำหน่ายไปแล้ว เช่น Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered ฯลฯ จะมีการออกแพตช์อัปเดตเพื่อให้เกมเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ PS5 Pro ได้อย่างเต็มที่ และเกมที่จะวางจำหน่ายในอนาคตจะมีการระบุ "PS5 Pro Enhanced" เพื่อแสดงว่าเกมนั้น ๆ รองรับประสิทธิภาพสูงสุดของ PS5 Pro- PS5 Pro มาพร้อม SSD ขนาด 2TB และสามารถติดตั้งเพิ่มได้- PS5 Pro มีความสูงเท่า PS5 รุ่นแรก มีความกว้างเท่า PS5 รุ่นสลิม และจะมีเฉพาะรุ่นดิจิทัล ไม่มีดิสก์ไดรฟ์สำหรับเล่นเกมแผ่น แต่ผู้เล่นสามารถซื้อดิสก์ไดรฟ์มาติดตั้งเพิ่มได้ (ราคา 3,790 บาท) และ Console Cover สามารถถอดเปลี่ยนได้ โดยจะมีการเปิดตัว Console Cover สีต่าง ๆ ในภายหลัง"PlayStation 5 Pro" จะวางจำหน่ายในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ ราคา 699.99 เหรียญฯ (ประมาณ 23,600 บาท) ส่วนราคาและวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจะมีการประกาศในภายหลัง สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ PlayStation Asia