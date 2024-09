"คอบร้า เห่าไฟสายฟ้า" เปิดตัวเกมแอ็คชันสองมิติ วางจำหน่ายปี 2025

เมื่อปีที่แล้ว Microids ประกาศว่าได้ลงนามข้อตกลงกับ TMS Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายอนิเมะของญี่ปุ่น เพื่อสร้างเกมที่ดัดแปลงจากอนิเมะ "คอบร้า เห่าไฟสายฟ้า" การ์ตูนไซไฟชื่อดังที่แต่งโดย "บุอิจิ เทราซาวา" เปิดตัวครั้งแรกในปี 1978 เล่าเรื่องราวการผจญภัยของ "คอบบร้า" สลัดอวกาศที่มีค่าหัวมากที่สุดในจักรวาล และมีแขนซ้ายเป็นปืนไซโคกัน (Psycho-gun) ปืนเลเซอร์ความถี่สูงที่สามารถควบคุมทิศทางของลำแสงได้ด้วยพลังจิต ด้วยค่าหัวของเขาทำให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้หลากหลายแบบ และต้องรับมือกองกำลังชั่วร้ายจากทุกทิศทุกทางทาง Microids เผยว่าเกม "Space Adventure Cobra: The Awakening" จะนำเสนอจิตวิญญาณของซีรีย์อนิเมะปี 1982 อย่างแท้จริง ซึ่งจะครอบคลุม 12 ตอนแรกของอนิเมะ กราฟิกในเกมจะยึดตามลายเส้นของอนิเมะ และเกมเพลย์ที่มีความคล่องตัว เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำและทันสมัยให้กับผู้เล่น และเป็นการแสดงความเคารพต่อ "บุอิจิ เทราซาวา" หวังว่าจะทำให้ผู้เล่นดื่มด่ำไปกับโลกของ Cobra"Space Adventure Cobra: The Awakening" พัฒนาโดยทีม Magic Pockets ผู้เล่นจะรับบทเป็น "คอบบร้า" โจรสลัดอวกาศ ที่จะต้องร่วมมือ "เลดี้" หุ่นยนต์สาวผู้ช่วย เพื่อไขปริศนาภัยร้ายที่กำลังคุกคามจักรวาล ผู้เล่นจะเดินทางไปยังดวงดาวต่าง ๆ ใช้ทักษะและอาวุธของคอบบร้า เพื่อเอาชนะศัตรูและฝ่าด่านต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและกับดักมากมาย นี่คือการผจญภัยสุดท้าทายของสลัดอวกาศในตำนาน"Space Adventure Cobra: The Awakening" จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox และ Nintendo Switch และ PC ในปี 2025 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://store.steampowered.com/app/2878220/Space_Adventure_Cobra__The_Awakening/