เหลี่ยมไม่พอ? คลิปภาพยนตร์ "A Minecraft Movie" ยอดดิสไลก์ถล่มทลาย!

"A Minecraft Movie" นำแสดงโดย Jason Momoa จาก Aquaman และ Jack Black จาก Jumanji Welcome to the Jungle กำกับโดย Jared Hess ผู้กำกับภาพยนตร์ Napoleon Dynamite โดย "A Minecraft Movie" คือภาพยนตร์จอเงินเรื่องแรกจากเกม Minecraft ที่ขายดีที่สุดในโลก หลังจากที่มีการปล่อยวิดีโอโปรโมตอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันก่อน ด้วยการออกแบบที่ดูขัดตาหรือไม่เหลี่ยมพอ ทำให้แฟนเกมบางส่วนแสดงความไม่พอใจ จนนำไปสู่ยอดดิสไลก์จำนวนมากAlumio ยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงจากการทำคลิปมิวสิกวิดีโอหรือแอนิเมชั่นในสไตล์ตัวละครบล็อกสี่เหลี่ยม ได้ทำคลิป "A Minecraft Movie" ที่สร้างด้วยเกม Minecraft ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากแฟน ๆ ว่าดีกว่าเวอร์ชั่นไลฟ์แอ็กชั่นของ Warner Bros. และอยากให้ทำเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นแบบเต็มเรื่องAlumio ได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ Dexerto โดยกล่าวว่า หลังจากได้ชมวิดีโอโปรโมตของ "A Minecraft Movie" เขารู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีความเป็น Minecraft เลย แม้ว่าจะมีภาพวิชวลที่สวยงาม แต่รูปแบบงานศิลป์ค่อนข้างบกพร่อง เดิมที Minecraft มีสไตล์แอนิเมชั่นที่สวยงาม แต่กลับไม่ได้ถูกนำมาใช้ในภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชั่น ซึ่งทำให้เขารู้สึกผิดหวัง จึงดัดแปลงตัวอย่างภาพยนตร์เป็นแอนิเมชั่นในสไตล์ของเขาภาพยนตร์ "A Minecraft Movie" มีกำหนดเข้าฉายในไทยวันที่ 3 เมษายน 2025 ซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าจากกระแสตอบรับในเชิงรับจำนวนมากจะนำไปสู่การแก้ไขใด ๆ หรือไม่