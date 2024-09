ESL พร้อมเปิดศึก Dota 2 ครั้งใหญ่ที่สุดในไทย ณ สยามพารากอน 13-15 ธ.ค.นี้

การแข่งขัน ESL One Bangkok 2567 โดย Intel® จะเริ่มต้นการแข่งขันด้วยรอบคัดเลือกแบบเปิด (Open Qualifiers) ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน ตามด้วยรอบคัดเลือกแบบปิด (Closed Qualifiers) ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน โดยทีมที่ติด 8 อันดับแรกจากรอบคัดเลือกแบบปิดจะรวมตัวกับอีก 4 ทีมจาก ESL Pro Tour เพื่อเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม (Group Stages) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม โดยทีมผู้เข้าแข่งขัน 8 อันดับแรกจะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ (Playoffs) ใน 3 วันสุดท้าย ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสด ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้กล่าวว่า “สำหรับพวกเราแล้ว กรุงเทพฯ และเหล่าแฟน ๆ อีสปอร์ตชาวไทย ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายที่เราหมายตามาเป็นเวลานาน เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสนำการแข่งขัน Dota ระดับโลกมาให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ร่วมเชียร์แบบติดขอบสนาม เราหวังว่าจะได้ต้อนรับแฟน ๆ Dota 2 ทั้งชาวไทยและจากต่างประเทศในเดือนธันวาคมนี้ สู่การแข่งขัน Dota 2 ที่นับได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย”สำหรับบัตรเข้ารับชมในรอบเพลย์ออฟของการแข่งขัน ESL One Bangkok 2567 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคมนี้ จะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน เวลา 18:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ราคาบัตรเข้าชมเริ่มต้นที่ 1,600 บาท สำหรับตั๋ว 3 วัน และพิเศษสุด ๆ สำหรับเหล่าแฟนพันธุ์แท้เกม Dota กับบัตรพรีเมียมแบบซื้อเสริมในราคา 1,500 บาท ที่จะมาพร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงานอย่างเสื้อยืดงานอีเว้นต์ แผ่นรองเมาส์ เเละเหรียญที่ระลึก นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นช่วงแจกลายเซ็นจากนักกีฬาอีสปอร์ต ESL Pro เเละพบกับกิจกรรมคอสเพลย์ภายใต้ธีม Dota 2 ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน ตลอดจนการเข้าชมบูธพันธมิตรทั้งหลายภายในงานนี้อีกด้วยในฐานะส่วนหนึ่งของงาน ESL One Bangkok 2567 โดย Intel® แฟน ๆ สามารถสัมผัสกับประสบการณ์การแข่งขันในธีม "Find Your Path" โดยธีมงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนแฟน ๆ ผู้ชื่นชอบเกม Dota 2 ทุกคน ซึ่งแคมเปญภายใต้แนวคิด "Find Your Path" จะถูกนำเสนอผ่านองค์ประกอบและไฮไลต์ที่น่าสนใจทั้งภายในงานและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งการถ่ายทอดสดเพื่อให้ทุกคนไม่พลาดการแข่งขันตลอดทั้งแคมเปญสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารล่าสุด สามารถติดตามได้ผ่านทาง pro.eslgaming.com/tour/dota2/ หรือติดตาม ESL Dota 2 บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X (Twitter) Instagram และ YouTube