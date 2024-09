ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่! "Thailand International Game Showcase 2024" สร้าง 3 ปรากฏการณ์สะเทือนวงการเกมไทย

นายประสพ เรียงเงิน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า “มหกรรม Thailand International Game Showcase 2024 (TIGS) ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน มีผู้เข้าร่วมงาน 35,319 คน และได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างคับคั่ง ซึ่งผลงานทั้งหมดที่ได้มาโชว์ในงานนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของนักพัฒนาไทยที่สามารถนำไปต่อยอดได้อีกมากมาย นอกจากนี้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในงานยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยและเผยแพร่วัฒธรรมอันดีออกสู่สายตานานาชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดโอกาสใหม่ ๆ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไป”Thailand International Game Showcase 2024 งานมหกรรมเกมนานาชาติจัดขึ้นที่ ทรู ไอคอน ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม เมื่อ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนรมิตพื้นที่วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้กลายเป็นพื้นที่สุดสร้างสรรค์สำหรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย จนเกิดเป็น 3 ปรากฏการณ์สุดปังที่ปลุกกระแสความสนใจให้วงการเกม ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเกมไทยได้ออกมาโชว์ศักยภาพให้เห็น ทั้งเกม PC, Console, มือถือ และบอร์ดเกม เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและได้ร่วมทดลองเล่นเกมของคนไทยฟรี อาทิ Burning Sword เกมต่อสู้สุดมันส์, Lost and Found Co. เกมหาของสุดน่ารัก และ Seed of Heroes เกมแอ็คชันกึ่ง Rogue-lite จัดทีมฮีโร่ฝ่าดงกระสุน รวมถึงบอร์ดเกมผีถ้วยแก้ว ที่ให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทร่วมกันหาฆาตกร สะท้อนให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ของนักพัฒนาไทยในมิติใหม่ ๆภายในงานยังมีการมอบรางวัล PlayPrime Awards ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้นักพัฒนาเกมไทยหน้าใหม่ รวมทั้งยังมีการจัดประกวดคอสเพลย์ เพื่อเฟ้นหานักคอสเพลย์เยอร์ตัวท็อป พร้อมได้ใกล้ชิดกับคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ THAMES, Shinta, Anong Noon, Nana Nya และ GOKU จากไต้หวัน แสดงถึงการยอมรับในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ความชอบของคนยุคใหม่งานนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และร่วมค้นหาโอกาสในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม ผ่านกิจกรรมเสวนาและการให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเรียนรู้เบื้องหน้าและเบื้องหลังอาชีพนักพัฒนาเกมและนักกีฬาอีสปอร์ตจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนอกจากนี้ ยังมีมินิคอนเสิร์ตสุดสนุกแบบจัดเต็มตลอดทั้ง 3 วัน จากศิลปินชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Paper Planes, Atlas และ BOWKYLION รวมถึงการแสดงจากวงไอดอลมากมาย ถือเป็นการปิดจบงานมหกรรมเกม Thailand International Game Showcase 2024 อย่างยิ่งใหญ่ มอบประสบการณ์ความสนุก รวมทั้งยังส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมเกมไทยได้อย่างแท้จริง