เปิดซอง "Magic the Gathering: Bloomburrow" โลกของเหล่าน้อนนุ่มฟู!

"Bloomburrow" คือเนื้อเรื่องบทแรกของ Dragonstorm Arc ซึ่งเป็นองค์ที่สองในโครงเรื่องหลัก Metronome และถือเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวโลกใหม่อย่าง Valley ดินแดนที่ถูกรายล้อมด้วยป่าใหญ่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ตัวน้อยมากมายที่ใช้ชีวิตเหมือนสังคมมนุษย์ และไม่ว่าใครที่มาเยือนโลกแห่งนี้ก็จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสัตว์ตัวจิ๋ว ไม่เว้นแม้แต่ผู้เดินทางข้ามมิติอย่างเรา ที่เมื่อมาถึงก็ได้กลายเป็นตัวนากนาม Ral Zarek หนึ่งในสหายของหนูผู้กล้านาม Mabel ซึ่งเราและก๊วนแก๊งของเธอจะต้องรวบรวมความกล้าในการต่อสู้กับ Calamity Beasts เพื่อปกป้อง Valley ให้พ้นภัยเมื่อได้มาเยือนโลกใหม่ ย่อมต้องมีกลไกความสามารถใหม่เพิ่มเข้ามา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความสามารถเก่าที่ถูกนำมาปรับใช้ในการ์ดชุดนี้เช่นกัน โดยกลไกความสามารถใหม่ทั้ง 6 แบบ มีดังนี้คือความสามารถใหม่ที่ Creature บางตัวสามารถพาลูกมาช่วยต่อสู้ เมื่อผู้เล่นจ่ายค่าร่ายเพิ่มเติม เพื่อสร้าง token 1/1 ที่มีความสามารถเหมือนกับ Creature ตัวหลัก ช่วยเสริมการโจมตีหรือการตั้งรับให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นความสามารถที่จะทำงานเมื่อผู้เล่นมอบของขวัญให้กับผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็น food token หรือให้จั่วการ์ด เพื่อแลกกับความสามารถพิเศษเพิ่มเติมที่จะทำให้พลิกกลับมาได้เปรียบได้• กองทัพต้องเดินด้วยท้อง Forage เป็นความสามารถที่ให้ผู้เล่น Exile การ์ดในสุสานหรือ Sacrifice food token เพื่อแลกกับความสามารถพิเศษต่าง ๆเป็นความสามารถพิเศษของ Creature เมื่อไรที่ถูก target โดย spell หรือ ability เหล่า Creature จะได้รับความสามารถเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับภัยที่คุกคามตนเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร โดยความสามารถนี้จะส่งผลเมื่อผู้เล่นมีการใช้ Mana ครบตามจำนวนที่กำหนดเป็นความสามารถที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกความสามารถ 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดยผู้เล่นจะได้รับสัญลักษณ์ "อุ้งเท้าสัตว์" 5 อัน และเลือกใช้ความสามารถที่จะต้องจ่าย 1 2 หรือ 3 ซึ่งเปิดให้ผู้เล่นสามารถเลือกในรูปแบบที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดได้สำหรับรูปแบบการวางจำหน่ายของ Bloomburrow จะมีทั้งหมด 6 แบบ ได้แก่ Play Booster, Collector Booster, Commander Deck, Prerelease Pack, Bundle และ Starter Kit โดยชุดที่ทีมงานได้รับมารีวิว ได้แก่ซองมาตรฐานรูปแบบใหม่ที่รวมจุดเด่นของ Draft Booster และ Set Booster เข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ทั้งการซื้อเพื่อนำไปจัดเด็คและซื้อเพื่อสะสม โดยหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด 36 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 14 ใบ ทุกซองการันตีการ์ดฟอยล์ 1 ใบ และมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare อย่างน้อย 1 ใบนอกจากการ์ดทั่วไป ใน Bloomburrow ยังมีการ์ดแบบพิเศษหลากหลายแบบให้สะสม เช่น Seasons Cycle การ์ด Sorcery ไร้กรอบที่เล่าเรื่องราวของหนูผู้กล้า, Showcase Woodland frames การ์ดกรอบพิเศษที่เหมือนหลุดมาจากหนังสือนิยาย, Showcase Fieldnotes การ์ดไร้กรอบที่เป็นเหมือนสมุดจดข้อมูลของ Calamity Beasts, Legendary Land การ์ดแลนด์ไร้กรอบสี่ฤดู และการ์ดฟอยล์ของการ์ดทุกแบบในชุดซองการ์ดแบบพรีเมียมสำหรับนักสะสมกระเป๋าหนัก โดย 1 กล่องจะมี 12 ซอง ในหนึ่งซองจะมีการ์ด 16 ใบ ซึ่งจะมีการ์ดระดับ Rare หรือ Mythic Rare ใส่มาถึง 5 ใบ พร้อมโอกาสลุ้นการ์ดพิเศษที่หาไม่ได้ในซอง Play Booster อย่าง Imagine: Courageous Critters การ์ดที่นำเหล่าผู้เดินทางข้ามมิติหรือ Creature มาใส่จินตนาการว่า เมื่อพวกเขามาอยู่ใน Bloomburrow จะกลายเป็นสัตว์แบบใด, Raised Foil Anime การ์ดไร้กรอบที่วาดในสไตล์อนิเมะ รังสรรค์ขึ้นโดยนักวาดชื่อดัง และ Extended-art การ์ดแบบไร้กรอบที่ขยายภาพบนการ์ดให้กว้างยิ่งขึ้นแพคเกจที่จะวางจำหน่ายก่อนวันเปิดตัวการ์ดชุดใหม่อย่างทางการ สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแบบ Seal Deck ในร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Wizards of the Coast โดยในกล่องจะประกอบด้วย Play Boosters จำนวน 6 ซอง, การ์ดโปรโมฟอยล์ประทับตราประจำปี 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิต, กล่องเก็บการ์ด และคู่มือแนะนำการจัดเด็คเบื้องต้น ใครที่อยากจะทดลองเล่นหรือให้ทางร้านช่วยสอน ก็สามารถเริ่มต้นที่ Prerelease Pack ได้แพคเกจที่คล้ายกับ Prerelease Pack แต่มีของให้มากกว่า โดยภายในประกอบด้วย Play Booster จำนวน 9 ซอง, การ์ด Land 30 ใบ (15 ใบเป็นการ์ดฟอยล์ อีก 15 ใบเป็น Full-art), การ์ดฟอยล์ Alt-art 1 ใบ, ลูกเต๋านับพลังชีวิตไซส์ใหญ่ และกล่องเก็บการ์ดขนาดใหญ่ ถือเป็นอีกหนึ่งแพคเกจที่คุ้มค่า เพราะได้ทั้งการ์ดใหม่เอาใว้จัดเด็ค การ์ดฟอยล์สำหรับสะสม และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเล่น เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกคนที่อยากกระโดดเข้าสู่โลกของสัตว์จิ๋วใน Bloomburrowแพคเกจที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแท้จริง เพราะในขณะที่สองแพคเกจก่อนหน้า ผู้เล่นจะต้องนำการ์ดที่เปิดได้มาจัดเด็คด้วยตัวเอง แต่สำหรับ Starter Kit มาพร้อมเด็คที่จัดไว้ให้แล้วจำนวนสองเด็ค (เด็คละ 60 ใบ แต่ละเด็คมีการ์ดระดับ Rare 4 ใบ และ Mythic Rare 1 ใบ) สามารถนำไปเล่นกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้ทันที นอกจากนี้ยังมีคู่มือสอนเล่นแบบละเอียด และกล่องเก็บการ์ดให้อีกด้วยMagic the Gathering: Bloomburrow ทุกแพคเกจวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://magic.wizards.com/en/products/Bloomburrow