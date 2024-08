สงครามเถื่อน คนปล้นจักรวาล "Star Wars Outlaws" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

"Star Wars Outlaws" จะเชื้อเชิญผู้เล่นให้มาสัมผัสกับจักรวาลของ สตาร์ วอร์ส ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านเรื่องราวแบบออริจินัลที่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างภาค Star Wars: The Empire Strikes Back และ Star Wars: Return of the Jedi ในยามที่จักรวรรดิกาแล็กติก (Galactic Empire) คอยไล่ล่าและต้องการบดขยี้พันธมิตรฝ่ายกบฏ (Rebel Alliance) เหล่าอาชญากรใต้ดินก็เฟื่องฟู แฟน ๆ จะได้เล่นเป็นวายร้ายจอมเจ้าเล่ห์ 'เคย์ เวสส์' (Kay Vess) ที่แสดงโดย 'ฮัมเบอร์ลี กอนซาเลส' (Humberly González) รวมถึงมิตรสหายคู่ใจ 'นิกซ์' (Nix) ที่รับบทโดย 'ดี แบรดลีย์ เบเคอร์' (Dee Bradley Baker) จาก Star Wars: The Bad Batch ซึ่งพวกเขาพยายามลงมือปล้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เอาเตอร์ ริม (Outer Rim) ได้เคยเจอมา และด้วยความที่ต้องการเริ่มชีวิตใหม่ ผู้เล่นจะได้ร่วมทางไปกับเคย์และนิกซ์เพื่อต่อสู้ ขโมย และหลบหลีกไปทั่วทุกองค์กรอาชญากรรมของกาแล็กซี่ และก้าวไปเป็นอาชญากรที่กาแล็กซี่ต้องการตัวมากที่สุดใน Star Wars Outlaws เคย์และนิกซ์ ที่กำลังต้องการงานใหญ่ ๆ ค่าตอบแทนสูง ๆ เพื่อพลิกชะตาชีวิต โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จักรวรรดิกำลังถูกฝ่ายต่อต้านป่วนอย่างหนัก ซึ่งนำไปสู่ยุคทองของธุรกิจใต้ดิน ในฐานะหัวขโมยฝีมือดี เคย์ซึ่งไปมีเรื่องกับ Sliro (สลิโร) ผู้นำกลุ่มอาชญากรเซเร็ค เบช ทำให้โดนสลิโรตั้งค่าหัว ทั้งเคย์และนิกซ์ได้รับข้อเสนอเป็นงานเสี่ยงตายแลกกับอิสรภาพ ซึ่งนับเป็นการปล้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เคย์และนิกซ์จะได้ออกสำรวจชุมชนแดนเถื่อนทั่วกาแล็กซี และร่วมสร้างชื่อเสียงไปกับองค์กรอาชญากรรมในตำนาน อาทิ Pyke Syndicate, Hutt Cartel, Ashiga Clan และ Crimson Dawn เพื่อขอรับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จเคย์และนิกซ์จะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้ได้เปรียบ โดยการลอบเร้นและใช้อุปกรณ์เพื่อช่วงชิงสิ่งมีค่าแบบไม่มีผู้ใดพบเจอตัว หลอกล่อศัตรูด้วยลูกเล่นที่ถูกจังหวะ หรือยิงปะทะกันด้วยบลาสเตอร์ในสถานการณ์อันซับซ้อนต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง เคย์และนิกซ์จะได้ร่วมมือกับเหล่าพวกนอกกฎหมายรายอื่น ๆ ไปตลอดทาง รวมถึงดรอยด์เจนศึกอย่าง 'เอ็นดี-5' (ND-5) ที่รับบทโดย 'เจย์ รินคอน' (Jay Rincon) และในระหว่างที่ช่วงชิงสิ่งของมีค่า แทรกซึมเข้าสู่สถานที่ลับ และตลบหลังศัตรูนั้น พวกเขาจะต้องพิจารณาสิ่งที่เลือกให้ดีเพราะทุกย่างก้าวจะส่งผลต่อชื่อเสียงของเคย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพื่อให้ได้ทรัพยากรและทีมงานที่เหมาะสมสำหรับการปล้นครั้งสุดท้าย เคย์และนิกซ์ ต้องเดินทางข้ามกาแล็กซีเพื่อรวบรวมทรัพยากรและทีมงานที่เหมาะสม พวกเขาจะได้เดินทางไปยังหลากหลายสถานที่ ทั้งสถานที่ซึ่งคุ้นเคยและสถานที่ใหม่ อาทิ Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva และทุ่งหญ้าสะวันนาที่มีลมพัดแรงแห่ง Toshara ระหว่างทาง เคย์จะได้ออกสำรวจเมืองอันเนืองแน่นไปด้วยผู้คนและซิ่งไปทั่วภูมิทัศน์ด้านนอกที่แผ่ขยายไปทุกทิศทางบนสปีดเดอร์ บังคับยานเทรลเบลเซอร์ผ่านห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ และเมื่อสถานการณ์ไม่สู้ดีเทรลเบลเซอร์ก็จะช่วยในการไล่ล่า หลบหนีและโจมตีเพื่อชิงความได้เปรียบในการยิงปะทะสุดระทึกกับจักรวรรดิและศัตรูอื่น ๆ- ตัวเกมหลัก- ตัวเกมหลัก- ซีซันพาส- ตัวเกมหลัก- ซีซันพาส- บันเดิล Sabacc Shark: ประกอบด้วยของตกแต่งสำหรับ เคย์, บลาสเตอร์ของเธอ, นิกซ์, สปีดเดอร์ของเคย์ และยานเทรลเบลเซอร์- บันเดิล Rogue Infiltrator : ประกอบด้วยของตกแต่งสำหรับ เคย์, นิกซ์, สปีดเดอร์ของเคย์ และยานเทรลเบลเซอร์- ดิจิทัลอาร์ตบุ๊ก: คอนเซ็ปต์อาร์ตและภาพจากเกมที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี รวมถึงสตอรี่บอร์ดภาพยนตร์สุดพิเศษ- บันเดิลของตกแต่งเพิ่มเติมสองชุดพร้อมให้ใช้ในวันที่แพ็กเนื้อเรื่องชุดที่สองเปิดให้เล่นผู้เล่นทุกคนจะได้พบกับ แจบบาเดอะฮัตต์ ในเกมหลักอยู่แล้ว แต่ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงซีซันพาสจะได้รับภารกิจเพิ่มเติมจากแก๊งฮัตต์คาร์เทล โดยคราวนี้เคย์จะได้รับงานจากแจบบาเดอะฮัตต์โดยตรง อันเนื่องมาจาก เจ้าหุ่น ND-5 เคยติดหนึ้อะไรบางอย่างกับพวกแก๊งฮัตต์เมื่อหลายปีก่อน และตอนนี้ถึงเวลาที่แจบบาจะมาทวงหนี้คืนแล้วประกอบด้วยชุดแต่งตัวสุดพิเศษสำหรับทั้งเคย์และนิกซ์(อัปเดตช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2024)- เคย์ได้รับการว่าจ้างให้แทรกซึมเข้าไปในทัวร์นาเมนต์การเล่นไพ่ Sabacc ที่มีเดิมพันสูงลิบ แต่เมื่อเธอต้องไปพบกับนักพนันชื่อดังอย่าง Lando Calrissian ในไม่ช้าเธอก็ได้รู้ว่ามีเกมอื่นซ่อนเร้นที่กำลังเล่นกันอยู่ด้วย- เมื่อแพ็กเนื้อเรื่องแรกเปิดตัว จะได้รับบันเดิล Hunter's Legacy และ Cartel Ronin เสื้อผ้าเพิ่มเติมสำหรับเคย์และนิกซ์ พร้อมด้วยของตกแต่งสำหรับรถสปีดเดอร์และยานเทรลเบลเซอร์ของเคย์(อัปเดตช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2025)- ชื่อเสียงของยานเทรลเบลเซอร์ นำพาเคย์ไปพบกับ ฮอนโด โอนากะ จอมโจรสลัดอวกาศรุ่นเก๋า ซึ่งกำลังมองหาการยุติเรื่องราวเก่า ๆ กับแก๊งโจรสลัดผู้โหดเหี้ยม"Star Wars Outlaws" วางจำหน่ายแล้วบนคอนโซล Xbox Series X|S, PlayStation5, Amazon Luna และพีซีผ่านทาง Ubisoft Store และ Epic Games Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ starwarsoutlaws.com