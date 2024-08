มหกรรมเกมนานาชาติ "Thailand International Game Showcase 2024" เริ่มเปิดงานแล้ววันนี้

เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการใช้ Soft Power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร และภูมิปัญญาพื้นบ้าน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีศักยภาพสูง เช่น ภาพยนตร์ ละคร แอนิเมชัน และเกม"กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน Soft Power และได้ดำเนินการในหลากหลายแนวทางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยงานมหกรรมเกมนานาชาติในปีนี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้พัฒนาเกมไทย ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพระดับโลกและนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และงานนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกมไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสายตาชาวโลก ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน"กล่าวสรุปภายในงาน TIGS 2024 มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองเล่นเกมกระดานที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย อย่างเกมการ์ดฝีมือคนไทย Summoner Master และผู้ประกอบการด้านบอร์ดเกม อย่าง Board Game Academyร่วมสัมผัสประสบการณ์เกมระดับโลก ให้ทดลองเล่นเกม PC และมือถือ อย่างเกม Black Desert Online และ Ragnarok Landverseสำรวจโลกของการสร้างเกมโดย Game Developer Gathering เครือข่ายผู้พัฒนาเกมไทย ยกทัพเกมไทยกว่า 30 เกมมาให้ทดลองเล่นแบบจุใจสัมผัสความสามารถของนักกีฬาอีสปอร์ตระดับมืออาชีพอย่าง Talon และ King of Gamers Club เรียนรู้เบื้องหลังการจัดการแข่งขัน และค้นพบโอกาสทางการศึกษาที่จะพาไปสู่ความสำเร็จในอุตสาหกรรมเกมร่วมสนุกกับการแต่งตัวเป็นตัวละครโปรดในสไตล์คอสเพลย์ และพบคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังที่จะมาสร้างสีสันแบบจัดเต็มโดย Speaker จากต่างประเทศที่จะมาบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมเกมสู่เวทีโลกพบกับวีทูบเบอร์มากมายที่มาแจกคอนเทนต์ความสนุกภายในงาน อาทิ Autumnia, Outlore, Vtuber With You (V.W.Y), V-enur, V-wonder, ZÄÄB และ Algorithms Projectพบกับศิลปินและไอดอลมากมายที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตแบบสนุกสุดเหวี่ยง อาทิ Atlas, Bowkylion, PaperPlanes, HAPPYTAIL, 2nd Dimension, Sora! Sora!, NIKKO NIKKO, Castella และ Chocolatiereมหกรรมเกมนานาชาติ "Thailand International Game Showcase 2024" เริ่มเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2567 เข้างานฟรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Thailand International Game Showcase