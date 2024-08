คอลแลปกู้โลก! "NIKKE × Evangelion" อัปเดตแล้ววันนี้!

*เมื่ออีเวนต์คอลแลปจบลง มิซาโตะ จะไม่สามารถรับได้จากการรับสมัครทั่วไป, การรับสมัครพิเศษของผู้บัญชาการคนใหม่, การรับสมัครทั่วไป (บทสอน), การรับสมัครด้วยแต้มโซเชียล, แม่พิมพ์ และร้านค้าไมล์สะสม

เพื่อต้อนรับการคอลแลปแห่งปีครั้งนี้ ทาง Level Infinite ได้จัดแคมเปญโปรโมทสุดยิ่งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เริ่มที่บริเวณย่านชิบุยะ ในโตเกียว และจะขยายออกไปตามสถานีหลัก ๆ และจุดท่องเที่ยวสำคัญใน โอซากะ โดยโฆษณาเหล่านี้จะปรากฎในเวลาจำกัด● ชิบุยะ :ทางม้าลายไขว้ชิบูยะ บริเวณ Q2 (16 - 31 ส.ค.)● ชิบุยะ : ตึก Nishimura ( 31 ส.ค.- 15 ก.ย.)● อิเกบูกูโระ: JR สถานีรถไฟอิเกะบุกุโระ บริเวณ Orange Road (19 - 25 ส.ค.)● อิเกบูกูโระ: ตึก PARCO Annex บริเวณทางเข้าตึก P’PARCO ( 19 ส.ค.- 1 ก.ย.)● อากิฮาบาระ : JR สถานีรถไฟอากิฮาบาระ โซน Denki-gai ป้าย LED (19 - 25 ส.ค.)● นครโอซากะ สถานีรถไฟ Shinsaibashi (19 - 25 ส.ค.)● นครโอซากะ สถานีรถไฟ Namba (19 - 25 ส.ค.)นอกจากนี้ในประเทศไทยยังมีการขึ้นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน ในบริเวณ M District ซึ่งเป็นจุดรวมพลของห้างใหญ่ทั้ง 3 ได้แก่ EMPORIUM, EMQUARTIER และ EMSPHERE ให้แฟน ๆ เกม NIKKE ที่ไปเดินห้างบริเวณดังกล่าวสามารถแวะถ่ายรูปกันได้เกิดคลื่น D-Wave อีกแล้ว! คราวนี้มันเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวเหนืออาร์ค เนื่องจากมีการปรากฎตัวของวัตถุประหลาดขนาดมหึมา ยิงลำแสง D-Wave ขนาดมโหฬารสู่อาร์ค ทำให้ทุกทีมต้องร่วมกันปกป้องอาร์คในทันทีร่วมสำรวจแผนที่ 3D ขนาดใหญ่ สำหรับอีเวนต์คอลแลป YOU CAN (NOT) EVADE ซึ่งจะมีอีเวนต์มากมายรวมถึง ตัวละครพิเศษระดับ SR ‘มิซาโตะ’ ที่สามารถรับได้จากอีเวนต์คอลแลปเท่านั้น ด้วยการสำรวจแผนที่ ผู้เล่นสามารถได้รับวัสดุพัฒนาต่าง ๆ มากมาย● ระยะเวลากิจกรรม : 22 ส.ค. 2024 ถึง 19 ก.ย. 2024● การแลกเปลี่ยนไอเทมในร้านค้าอีเวนต์จะสิ้นสุดในวันที่ 19 ก.ย. 2024 เวลา 21:59 น.SSR อาสึกะ พลขับของ Evangelion 02 เข้าร่วมการรับสมัครแบบจำกัดเวลา โดยอาสึกะเป็นแอทแทคเกอร์ที่จะให้การสนับสนุนการโจมตีแก่พันธมิตรธาตุไฟทั้งหมดและตัวเธอเอง การใช้เบิร์สต์สกิลจะมอบทักษะยิงทะลุและเพิ่ม ATK ให้กับเธอ ทำให้สร้างดาเมจให้กับศัตรูอย่างมหาศาล● คลาส: แอทแทคเกอร์● อาวุธ: ไลต์เวทแอสซอลต์ไรเฟิล (AR)● ธาตุ: ไฟ● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 22 ส.ค. ถึง 19 ก.ย. 2024 เวลา 02:59 น.SSR เรย์ พลขับของ Evangelion 00 เข้าร่วมการรับสมัครแบบจำกัดเวลา โดยเรย์เป็นแอทแทคเกอร์ที่จะเพิ่มดาเมจธาตุชนะทางของตนเอง และสนับสนุนการโจมตีของพันธมิตรธาตุไฟ เมื่อเธอใช้เบิร์สต์สกิล เธอจะปกป้องทีมด้วยโล่ และโจมตีศัตรูทั้งหมดอย่างทรงพลัง● คลาส: แอทแทคเกอร์● อาวุธ: เฮฟวี่แกตลิ่งกันฟอร์ซับดูอัล (MG)● ธาตุ: ไฟ● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 29 ส.ค. 2024 ถึง 19 ก.ย. 2024 เวลา 02:59 น.SSR มาริ พลขับลึกลับของ Evangelion เข้าร่วมการรับสมัครแบบจำกัดเวลา โดยมาริเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ได้รับพลังยิงทะลุเป็นระยะ และให้การสนับสนุนการโจมตีแก่ทั้งทีม เมื่อเธอใช้เบิร์สต์สกิล เธอจะสร้างดาเมจให้กับศัตรูทั้งหมด และเพิ่ม ATK ให้กับพันธมิตร● คลาส: ซัพพอร์ตเตอร์● อาวุธ: ลองก์เรนจ์พรีสิชันไรเฟิล (SR)● ธาตุ: ไฟฟ้า● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 5 ก.ย 2024 ถึง 19 ก.ย. 2024 เวลา 02:59 น.SR มิซาโตะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการของ NERV โดยมิซาโตะเป็นซัพพอร์ตเตอร์ซึ่งจะช่วยฟื้นฟู HP ให้กับพันธมิตรที่มี HP ต่ำสุดเป็นระยะ เบิร์สต์สกิลของเธอจะฟื้นฟู HP ของพันธมิตรทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความอยู่รอดให้กับทีม● คลาส: ซัพพอร์ตเตอร์● อาวุธ: เซลฟ์ดีเฟนซ์ออวิโตเมติกพิสทอล (SMG)● ธาตุ: เหล็ก● ผู้ผลิต: แอบนอร์มอล● ช่วงรับสมัครจำกัดเวลา: 22 ส.ค. 2024 ถึง 19 ก.ย. 2024 เวลา 02:59 น.● วิธีรับ: รับ มิซาโตะได้จากอีเวนต์ YOU CAN (NOT) EVADE และ อีเวนต์ล็อกอิน 21 วัน MEMORIES OF NERV เท่านั้นชุดปลั๊กสูทรุ่นทดสอบที่ปรากฎใน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance● วิธีรับ: กาชาคอสตูม● เงื่อนไขการได้รับ: ต้องมี SSR อาสึกะ● เงื่อนไขการได้รับ: ต้องมี SSR เรย์● เงื่อนไขการได้รับ: ต้องมี SSR มาริ● รับคอสตูม อาสึกะ: สาวปากร้ายสายสตรีท ได้จากบัตรผ่าน PILOT IN SUMMER - ASUKA● รับคอสตูม เรย์: วันหยุดแสนสงบ ได้จากบัตรผ่าน PILOT IN SUMMER - REI● รับคอสตูม มาริ: ท่องเที่ยวผ่อนคลาย ได้จากบัตรผ่าน PILOT IN SUMMER - MARIผู้ดูแลสวนสัตว์ที่เต็มไปด้วยความรักและความน่ารัก● รับคอสตูม ลีโอน่า: ผู้ดูแลสวนสัตว์ ได้จากบัตรผ่านเดือนกันยายนล็อกอิน 21 วัน ในช่วงอีเวนต์และรับรางวัล รับ SR มิซาโตะ, ตั๋วรับสมัครขั้นสูง และวัสดุการพัฒนามากมาย!● ช่วงเวลาอีเวนต์: 22 ส.ค. 2024 - 19 ก.ย. 2024 เวลา 02:59 น.คอลแลป "NIKKE × Evangelion" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งบนมือถือระบบ iOS, Android และพีซี ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://nikke-sea.com/ Discord และ TikTok