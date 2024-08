Review: That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles ลงคอนโซลทั้งทีเป็นอย่างนี้ไปซะได้!

แนวเกม แอ็คชั่นอาร์พีจี

แพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC

เรตเกม PEGI: 12 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

That Time I Got Reincarnated as a Slime





เกมเพลย์ 7 กราฟิก 7 เสียง 7 เนื้อหาสตอรี่ 7 ความคุ้มค่า 6 ภาพรวม 6.8

สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค

Bandai Namco Entertainment

หรือชื่อภาษาไทยซีรีส์ไลท์โนเวลญี่ปุ่นแนวแฟนตาซีของอาจารย์ ฟูเซะ ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มมนุษย์เงินเดือนผู้ถูกฆ่าตายและกลับชาติมาเกิดใหม่ ณ โลกแห่งดาบและเวทมนตร์ในฐานะ สไลม์ มอนสเตอร์ระดับต่ำแต่กลับมีพลังพิเศษสามารถดูดกลืนทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วรับสกิลของสิ่งเหล่านั้นมาใช้ ทำให้ตนเองแข็งแกร่งอัปเกรดพลังได้แบบไม่มีขีดจำกัด อีกทั้งยังมีเหล่าผองพันธมิตรมากหน้าหลายตาที่พร้อมมาร่วมทีมปาร์ตี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆระหว่างการเดินทาง ฟังจากพล็อตเรื่องดูแล้วยังไงมันก็คือเกมอาร์พีจีดีๆชัดๆ จนสุดท้ายสิ่งที่คอการ์ตูนทุกคนต่างใฝ่ฝันก็ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วเมื่อทาง บันไดนัมโค ตัดสินใจดัดแปลงมันสู่รูปแบบเกมอาร์พีจีที่ผู้เล่นสามารถออกแอ็คชั่นต่อยตีได้นิดหน่อยซึ่งนั่นหมายความว่าเหตุการณ์ในช่วงระหว่างนั้นทั้งการเดินทางไปเยี่ยมเมืองคนแคระเพื่อหาช่างตีดาบและการพบเจอกับสาวสวยในพรหมลิขิต "ชิซุเอะ" ผู้ควบคุมเทพอสูรไฟอิฟริทจะถูกตัดทิ้งออกไปละเว้นเอาไว้ในฐานที่เราไม่เข้าใจ โดยตัวเกมในช่วงแรกจะเน้นไปที่การสอนระบบเบสิคพื้นฐานต่างๆเพื่อให้ผู้เล่นทำความเข้าใจเกี่ยวกับหมู่บ้านและการบังคับคร่าวๆ กว่าจะเริ่มก้าวเข้าสู่เนื้อหาเมนหลักเดินตามรอยอนิเมะก็ตอนที่คณะยักษาของ เจ้าชายโอเกอร์ เดินทางมาบุกรุกรานหมู่บ้านกอบลิน นั่นเองที่เป็นแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีไซด์สโครลตะลุยดันเจี้ยนไปด้านข้างเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ตัวเราสามารถกดหลบหลีก กดโจมตีใส่มอนสเตอร์ และเรียกใช้สกิลท่าไม้ตายได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถกดปุ่มทิศทางเพื่อเปลี่ยนสลับตัวละครที่บังคับในปาร์ตี้ได้อย่างอิสระในระหว่างการต่อสู้ รวมไปถึงมีระบบที่เหมือนกับการ Juggling ซัดศัตรูให้กระเด็นลอยขึ้นฟ้าเพื่อต่อคอมโบ แต่จะทำแบบนั้นได้เราจำเป็นต้องตีลดเกจเกราะป้องกันสีฟ้าของมอนสเตอร์ให้หายไปเสียก่อนนะโดยสกิลในช่วงเริ่มต้นเราอาจทำได้เพียงแค่ร่ายเวทย์น้ำแข็ง แต่เมื่อเล่นตามเนื้อเรื่องไปสักพักเราก็จะได้รับสกิลท่วงท่าใหม่ๆอย่างเช่นเวทย์ไฟหรือเวทย์อื่นๆเหมือนที่เห็นกันในอนิเมะ ส่วนความแข็งแกร่งด้านต่างๆของตัวละครเราก็สามารถเลือกอัปเกรดได้แบบเกมอาร์พีจีปกติทั่วไป แต่เนื่องด้วยเกมเวอร์ชันที่เราได้รับมารีวิวมันเป็นตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นยากจะอ่านออก เราจึงทำได้แค่จำไอคอนสัญลักษณ์เลือกจิ้มอัปเกรดมันไปแบบมั่วๆโดยไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรบ้าง ฉะนั้นก่อนซื้อก็อยากให้ทุกคนลองสังเกตดูดีๆว่าตัวเกมเวอร์ชันนั้นมันรองรับภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่า? จะได้ไม่มึนงงแบบผู้เขียนตัวเกมเลือกใช้วิธีการดำเนินสลับไปมาระหว่างดันเจี้ยนกับหมู่บ้านกอบลิน พูดคุยรับเควสต์จากชาวเมืองเรียบร้อย ก็ออกไปผจญภัยสำรวจป่ารอบนอกหมู่บ้าน กำราบมอนสเตอร์เป้าหมายในดันเจี้ยนสำเร็จ ก็เดินทางกลับหมู่บ้านเวียนวนเช่นนี้เรื่อยไปตลอด ซึ่งโดยวิธีการสร้างก็แค่เดินไปตรงบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าหรือจุดทรุดโทรม แล้วจิ้มเลือกสิ่งปลูกสร้างที่เราต้องการมาวางใส่ทดแทนลงไป ง่ายๆเพียงเท่านี้หมู่บ้านกอบลินของเราก็แลดูเจริญทันสมัยขึ้นแล้ว แถมอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเหล่านี้ยังมอบบัฟพิเศษเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ทีมปาร์ตี้ของเราอีกด้วยสำหรับตัวละครที่ใช้บังคับต่อสู้ได้ ในช่วงเริ่มแรกจะมี 3 ตัวละครหลักอย่าง ริมุรุ, รันกะ และ ก็อบตะ ส่วนพวกพ้องเผ่ายักษ์ของ เบนิมารุ นั้นจะเพิ่มเติมเข้ามาเสริมทัพในภายหลัง โดยซึ่งเราแอบเสียดายขัดใจอยู่หน่อยๆตรงที่ทีมพัฒนาตัดสินใจเว้นปุ่มกดทิศทางเอาไว้ตั้งสองปุ่มสำหรับกดเรียกใช้สกิลตัวละครซัพพอร์ตทั้งสองตัว แทนที่จะตั้งค่าเซตติ้งมันให้เป็นปุ่มอื่นอย่างเช่น L1 หรือ L2 จะได้มีปุ่มกดทิศทางเหลือไว้สำหรับสมาชิกอื่นๆในปาร์ตี้ เพราะการที่ส่งลงไปต่อสู้เพียงแค่ 3 ตัวละครนั้นมันดูน้อยๆเหงาๆยังไงชอบกลพวกตัวละคร ศัตรูมอนสเตอร์ รวมถึงบ้านเรือนต่างๆ จึงถูกนำเสนอมาเป็นโมเดลสามมิติแบบเรียบง่ายดูไม่หวือหวาอะไร ซึ่งเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้อยู่ทั้งๆที่มันเป็นเกมแนวแอ็คชั่นอาร์พีจีต่อสู้ป้อนคำสั่งแบบเรียลไทม์ ทว่ากลับเล่นแล้วไม่สมูทลื่นไหลอย่างที่ควรเป็น จะกดสลับตัวละครที่บังคับก็ต้องหยุดรอจังหวะสักพักหนึ่งถึงเปลี่ยนตัวได้ หรือร่างศัตรูที่เราโจมตีซัดกระเด็นเมื่อร่วงหล่นตกลงพื้นมันก็จะขอเวลานอนพักฟื้นอมตะชั่วครู่ เราต้องรอให้มันลุกขึ้นยืนอีกครั้งถึงจะโจมตีต่อได้อะไรแบบนี้ ทุกอย่างมันช่างดูขวางหูขวางตาขัดใจไปซะหมด คนที่เคยสัมผัสเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีใหญ่ๆเล่นแล้วมาอาจมีหงุดหงิดอารมณ์เสียได้เอฟเฟกต์สกิลท่าไม้ตายอลังการ, มีฉากมูวี่คัตซีนงามๆให้ได้พอชื่นใจ, หลากตัวละครให้เลือกเปลี่ยนใช้งาน และสอดแทรกเนื้อเรื่องบทใหม่ที่ไม่มีในการ์ตูนกราฟิกทำมาแบบง่ายๆรายละเอียดต่ำ, แอ็คชั่นต่อสู้ทำคอมโบไม่ค่อยสมูทลื่นไหลเท่าไหร่, จัดทัพจัดทีมส่งตัวละครลงสนามได้แค่สามตัว, ศัตรูเวลาอยู่ชิดซ้ายชิดขวาริมจอภาพมองลำบาก, ลูกเล่นสร้างเมืองพัฒนาหมู่บ้านดูเรียบจืดไปหน่อย และราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพไม่น่าสอยเอาเสียเลย