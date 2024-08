Prime Video เปิดตัว "Secret Level" ซีรีส์แอนิเมชันจาก 15 เกมดัง!

ตามข้อมูลที่มีการเปิดเผย "Secret Level" จะเป็นซีรีส์แอนิเมชันขนาดสั้นจำนวน 15 ตอน แต่ละตอนจะเล่าเรื่องราวของโลกในวิดีโอเกมชื่อดังแต่ละเกม ซึ่งผลิตโดย Amazon MGM Studios ร่วมกับ Blur Studio ผู้สร้างซีรีส์แอนิเมชัน Love, Death & Robots"Secret Level" ในแต่ละตอนจะพาผู้ชมเข้าสู่โลกของเกมคลาสสิกและเกมใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือกับทีมชั้นนำในอุตสาหกรรมเกม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการรวมไอพีเกมจำนวนมากไว้ในซีรีส์เดียว โดยเรื่องราวจากวิดีโอเกมทั้ง 15 เรื่อง ประกอบด้วย Armored Core, Concord, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, PlayStation (รวมเกมของ PlayStation Studios หลากหลายเกม), Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament และ Warhammer 40K"Secret Level" จะออกอากาศเฉพาะทาง Prime Video ใน 240 ประเทศทั่วโลก ในวันที่ 10 ธันวาคมนี้