เกมสงครามยุคกลาง "Age of Empires Mobile" เปิดให้เล่นจริง 17 ต.ค.นี้

"Age of Empires Mobile" เป็นเกมวางกลยุทธ์บนมือถือที่สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดตำนานของแฟรนไชส์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เลือกหนึ่งในบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อนำทัพกองทัพของตน ผู้เล่นสามารถเลือกผู้นำได้หลายสิบคน เช่น บาร์บารอสซา, ดาไรอัสมหาราช, ฮัมมูราบี, โจนออฟอาร์ค และพระเจ้าลีออนิดัสที่ 1 ซึ่งแต่ละคนมีพรสวรรค์ ประจำตัวและสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กันและกันเพื่อโจมตีศัตรู• โหมดผู้เล่นคนเดียวหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ขึ้นจากสายเลือดของ Age of Empires และนำเสนอองค์ประกอบไอคอนิกจากซีรีส์ต้นฉบับ• สร้างจักรวรรดิของตนเองในโลกยุคกลางที่สมจริงและมีชีวิตชีวา พร้อมด้วยอารยธรรมอันน่าทึ่ง เมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์สนามรบอันสมจริงนำเสนอเกมเพลย์แบบออริจินอลที่ไม่เหมือนใคร พร้อมการโจมตีปราการขนาดใหญ่ที่ใช้ยุทโธปกรณ์สมจริงต่อสู้กับการป้องกันหลายมิติ ในการต่อสู้กับผู้เล่นหลายพันคนทั่วโลกคิดหากลยุทธ์ เพื่อรับมือกับภูมิประเทศ และสภาพอากาศที่สมจริงแบบอินเตอร์แอกทีฟ และจัดการกองทหาร จำนวนมากด้วยไมโครคอนโทรลแบบเรียลไทม์กล่าวว่า “เราคาดหวังให้ผู้เล่นได้วางแผนลวง หลอกล่อ และสร้างความประหลาดใจให้กับศัตรูผ่านการเล่นเกมยุคกลางใน Age of Empires Mobile ที่สมจริงพร้อมบรรยากาศที่เร้าอารมณ์ เราได้เห็นการก่อตัวและการแตกสลายของพันธมิตรผ่านการทดสอบเกมหลายเดือนที่ผ่านมาผู้เล่นทั้งหลายได้แสดงให้เห็นถึงไหวพริบเชิงยุทธศาสตร์ ทีมเวิร์กอันแพรวพราว และแพสชั่นอันร้อนแรงที่มีให้แก่ประสบการณ์ Age of Empires โฉมใหม่ล่าสุด”กล่าวว่า “เป้าหมายของเราที่ World’s Edge คือการเผยแพร่เสน่ห์ของ Age of Empires ไปยังผู้เล่นหลากหลายประเภททั่วโลกให้มากที่สุด การร่วมมือกับ TiMi Studio Group ทำให้เราสามารถผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านเกมมือถือของพวกเขากับความแข็งแกร่งของแฟรนไชส์และประวัติศาสตร์ของเรา เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ของ Age of Empires ให้เข้าถึงผู้เล่นได้มากขึ้นทั่วโลก”"Age of Empires Mobile" จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ทั้งบน iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง Discord X (Twitter) และ YouTube