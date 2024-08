"Path of Exile 2" เตรียมเปิด Early Access 15 พ.ย.นี้

"Path of Exile 2" จะพาผู้เล่นหวนคืนสู่โลกของเวร์แคลส์ทอันมืดมนหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลาของ Path of Exile ภาคเดิมมาหลายต่อหลายปี เพื่อแสวงหาวิธีการหยุดยั้งพลังมลทินที่กำลังลุกลามให้หมดสิ้นไป โดยตัวเกมมาพร้อมแคมเปญใหม่ล่าสุด 6 บท ที่สามารถเล่น Co-op ร่วมกันได้สูงสุด 6 คน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 100 รูปแบบ มอนสเตอร์ 600 ชนิด และบอสกว่า 100 ตัวผู้เล่นสามารถสร้างตัวละคร โดยมีคลาสเริ่มต้น 12 คลาส แต่ละคลาสมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้เล่นสามารถนำพาสซีฟต่าง ๆ จากหลากหลายคลาสมาผสมผสานกัน เพื่อสร้างบิลด์ตัวละครในฝันของตัวเอง นอกจากนี้แต่ละคลาสยังมีคลาสเสริมอีก 3 คลาส รวมทั้งหมดผู้เล่นสามารถเลือกได้ถึง 36 คลาสด้านระบบสกิลได้ปรับปรุงเป็นหินสกิลระบบใหม่ ซึ่งมีหินสกิลให้ใช้งานถึง 240 เม็ด พร้อมด้วยหินเสริมอีก 200 เม็ด ที่สามารถนำไปใช้งานร่วมกับหินสกิล เกิดเป็นบิลด์สกิลรูปแบบใหม่ได้มากมาย ส่วนไอเทมสวมใส่มีให้ใช้งานถึง 700 ชนิด แต่ละชนิดมีไอเทมระดับยูนีคให้ผู้เล่นได้ค้นหา รวมถึงยังมีอาวุธใหม่ เช่น หน้าไม้ ลูกตุ้ม และไอเทมเสริมพลังต่าง ๆ มากมายPath of Exile 2 เป็นเกมใหม่ที่แยกออกจาก Path of Exile ภาคเดิม โดยทาง Grinding Gear Games จะออกภาคเสริมให้กับทั้งสองเกมต่อไป ทั้งสองเกมสามารถเล่นได้ฟรีโดยสมบูรณ์ และจะไม่มีการเติมเงินให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้น และทุกอย่างที่ผู้เล่นซื้อจะมีให้ใช้ในทั้งสองเกมพร้อมกัน"Path of Exile 2" เตรียมเปิดให้เล่นช่วง Early Access ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series X/S และ PC (Steam/Epic Games) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://pathofexile2.com/